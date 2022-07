Ardusso estuvo espectacular en Rafaela

Facundo Ardusso ganó una vibrante final de TC2000 en el “Templo de la Velocidad” en un día cargado de neblina.

La jornada de domingo comenzaba igual que el día sábado: el inicio de la actividad se retrasaba, debido a la densa niebla que cubría no sólo al trazado del Club Atlético Rafaela sino a toda la ciudad santafesina, epicentro de la séptima fecha del año del TC2000.

Así, tras una larga espera, y con la apertura de la actividad en pista dominical a cargo de la Fórmula Nacional con su respectiva final, llegaba el momento culmine de la cita rafaelina para el TC2000, que era la disputa de la correspondiente prueba final.

Con el antecedente de un fantástico sprint el día sábado, las expectativas en cuanto al espectáculo de la carrera eran muy altas, pensando en una competencia aún de mayor duración y con la posibilidad de ver diferentes estrategias, respecto al cuidado de los neumáticos o de la utilización de los “Push to Pass” restantes.

De tal manera, y una vez que se apagó el semáforo, dio inicio a lo que sería una carrera espectacular, con una enorme cantidad de sobrepasos que, en la punta, comenzaban nomás desde la segunda vuelta de competencia.

Pues Matías Milla (Renault), poleman y primer líder de la prueba, penaba con la apertura de su capot y comenzaba a perder no solo rendimiento sino también posiciones.

Por tal motivo, comenzaban a disputarse el liderato de la prueba Ignacio Montenegro (Renault), Agustín Canapino (Chevrolet), Facundo Ardusso (Honda) y, desde atrás pero con gran ritmo, se venía un expectante Julián Santero (Toyota).

La batalla entre estos pilotos fue impresionante: múltiples sobrepasos, a la par, con maniobras absolutamente limpias y a más de 280 km/h, se “prestaron” la punta una y otra vez.

Incluso a pesar de la caída de uno de los contendientes al triunfo, como fue el abandono de Canapino en la vuelta 10 por alta temperatura en el motor de su unidad de la marca del “Moño”, no impidió la consecución de sobrepasos espectaculares entre Montenegro, Ardusso y Santero.

Sin embargo, en la última vuelta, el santafesino Ardusso hizo gala de su experiencia y de la estrategia trazada con el equipo de la marca japonesa para tomar el comando de la prueba y hacer una pequeña diferencia que le permitió llegar primero a la bandera de cuadros, logrando su primera victoria en Rafaela y festejar en su provincia.

“Hemos realizado un carrerón. El equipo me ha dado un medio mecánico que me llevó a la punta de la carrera, a ganarla. En todo momento del fin de semana estuvimos peleando por los puestos de adelante, y me saqué la mufa de ganar en este circuito hermoso”, comentó Ardusso a este medio luego de lograr la victoria.

Santero y Montenegro terminaron segundo y tercero, respectivamente.

Con estos resultados, el TC2000 llegará a la octava fecha de la temporada, que se disputará en San Nicolás los días 12, 13 y 14 de agosto, con Leonel Pernía (Renault) como nuevo y único líder del campeonato con 175 puntos.