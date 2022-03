Árboles caídos, ramas y mucha tierra: lo que dejó el ventarrón

Un fuerte ventarrón azotó la provincia la provincia este miércoles por la tarde. Tan como se esperaba, ráfagas que fueron desde los 50 km/h a los 89 km/h causaron destrozos en varias zonas.

Este miércoles por la tarde arribó el viento Sur con una velocidad registrada entre los 70 y 100 kilómetros por hora. Por su pasó arrasó con todo y dejó innumerables registros de fotos y videos, producidos por los sanjuaninos.

Tras el fuerte viento que azotó a la provincia, Zonda Diario dialogó con el director de Defensa Civil de San Juan, Francisico Suracci, quien realizó un análisis del impacto del viento.

El funcionario destacó que realizó un relevamiento sobre los daños del viento y destacó que “más que nada, han sido árboles caídos, algún arbol sobre calles que los bomberos han solucionado. Se ha cortado la luz en la zona de Trinidad, en Albardón en Angaco. Supongo que ya lo estarán arreglando porque estamos hablando de esto fue en las primeras horas del viento”.

“El general, no ha hecho muchos estragos. Si hay muchas ramas caídas y árboles caídos. No tengo reporte de que hayan habido heridos, ni siquiera choque entre vehículos, que no sé si habrá a esta hora”, aclaró, este miércoles a las 21:30 hs.

Hubo incendios

“Ha habido algún incendio en la zona de Chimbas y en Rawson hubo uno, pero fue antes del viento y ya lo habíamos sofocado. Más que nada, fueron pastizales“, explicó

En los departamentos alejados

“Hablé con la gente Iglesia, de Jachal y Calingasta. Solamente tenían un poco de zonda también”, señaló Suracci. Mientras tanto, continua el viento, peor no con tanta intensidad y se espera que para este jueves, las temperaturas bajen.