Arancibia: “Teníamos razón, había que unir la oposición”

Marcelo Arancibia, el candidato a diputado nacional por Consenso Ischigualasto expresó su beneplácito por el resultado obtenido en las elecciones legislativas de ayer, aunque lamentó que la oposición no se haya unido, porque de haberlo hecho “hoy habría consagrado a dos diputados nacionales”.

A minutos del cierre de los comicios en la sede del partido y, cuando recién se manejaban las primeras tendencias, a modo de balance afirmaba que “el resultado ratifica que hemos conservado el porcentaje de votos que obtuvimos en las PASO habiendo logrado el tercer lugar en todos los departamentos”.

Arancibia destacó éste hecho como de gran importancia porque Consenso Ischigualasto en no más de 90 días se constituyó en una fuerza política opositora a nivel provincial y nacional y esta identidad ha quedado claramente demostrada en este proceso electoral”, precisó.

A renglón seguido exteriorizó: “Estamos satisfechos porque hemos contribuido a que el Frente de Todos, a nivel nacional haya sido derrotado. Esto es muy importante porque a partir de este momento Argentina tiene que cambiar para bien”, subrayó.

Posteriormente definió que es necesario que el gobierno decida quien va a gobernar, “si va a ser Alberto o Cristina y a partir de ahí decidir que rumbo económico y social se pretende para la República Argentina”.

Asumió que la oposición va a tener la obligación de ejercer el control para “evitar los abusos y desvíos que hemos visto en éstos años de gobierno de Alberto Fernández”.

En ese sentido dijo que “desde ese 8 o 9% obtenido vamos a tener una voz firme para que Argentina recupere la senda de la República y saquemos a millones de argentinos de situación de pobreza”.

Finalmente disparó: “Teníamos razón cuando decíamos que había que unir a la oposición. No fuimos interpretados ni entendidos. Juntos por el Cambio tiene que hacer una reflexión de esa decisión que tomaron que no les dio la posibilidad a los sanjuaninos, que han votado mayoritariamente a la oposición, para que hoy consagrara dos diputados nacionales”, concluyó.