Arancibia: “Nosotros hemos vuelto a la práctica de decir las cosas”

El candidato por Consenso Ischigualasto luego de las elecciones valoró lo conseguido. Remarcó que “hicimos uso de un discurso y de propuestas”.

El ahora candidato a diputado nacional por Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia participó del programa Hablemos en Serio que conduce Néstor Rolly Olivera y que se transmite por Zonda TV.

El referente político hizo una evaluación positiva de su participación en las PASO, donde con la coalición que lidera obtuvieron el cantidad de votos el tercer lugar en las elecciones. “Para nosotros ha sido muy bueno ese 9% porque Consenso Ischigualasto se constituyó como un frente político electoral 45 días antes de las PASO”. Agregó que “hemos confrontado con dos frente que están instalados hace mucho tiempo que vienen dominando la grita argentina. El Frente de Todos, con un gobernador que se puso la campaña al hombro y del otro lado, Juntos por el Cambio, donde también Fabián Martín, Marcelo Orrego y dirigentes nacionales se pusieron en su espalda la campaña.”

Sobre el resultado obtenido afirmó que “nosotros solo hicimos uso de la palabra, de un discurso, de una propuesta, que creo que fue lo más novedoso de esta campaña porque los sanjuaninos nos habíamos acostumbrado a campañas políticas muy aburridas y poco democráticas, porque no habían debates ni propuestas”.

En cambio desde su lugar “nosotros hemos vuelto a las viejas prácticas de la política de decir cosas”.

Agregó que “nosotros le decíamos al electorado que veníamos a decir cosas, pueden estar o no de acuerdo con lo que manifestamos pero con nosotros no se iban a aburrir”. Consideró que esta actitud es buena “porque creo que hay un conflicto de la sociedad para con los políticos. Me parece que se subestima mucho desde la estructura y el marketing, lo importante que es en la política el hombre o la mujer, la persona, el ciudadano”.

Es por esto que consideró que “esa subestimación ha hecho que el político, en la estrategia retire la palabra”. El candidato remarcó que “en estos tiempos todos especulan cuando dicen las cosas, nadie se arriesga a decir algo que sea políticamente incorrecto. Por esto creo que hay que ser frontal y decirle a la ciudadanía que es lo que se piensa y lo que se quiere. Considero que esto nos ha dado resultados”.

