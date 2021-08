Arancibia: “Consenso Ischigualasto es la verdadera oposición en SJ”

Lo señaló el precandidato a diputado nacional por uno de los frentes que se presentarán en las primarias de septiembre.

Con vista a las PASO que se realizarán el próximo 12 de septiembre, Marcelo Arancibia, precandidato a diputado nacional por Consenso Ischigualasto, dijo en Zonda TV que “vamos a aprovechar al máximo cada minuto que quede hasta las primarias porque creemos que en San Juan es necesario que la política y los políticos digamos cosas”.

“No podemos transitar un período electoral sin decir cosas porque la sociedad está mal”, resaltó.

El dirigente del GEN afirmó que “la conducción del Frente Todos, tanto a nivel nacional como provincial, han convertido a San Juan en un gran merendero. Donde hay un merendero debería haber un comercio, una fábrica, debería haber trabajo” y añadió que “es indispensable ir al Congreso Nacional a resolver los temas principales que tiene la República Argentina”.

“Argentina no puede no seguir teniendo una moneda, no se puede seguir devaluando el valor del salario, de la jubilación, de la pensión, de los planes sociales. Necesitamos ser un país y una provincia exportadora”, expresó.

Arancibia sostuvo que “debemos volcar nuestro sistema productivo hacia la exportación, para eso debemos trabaja seriamente para controlar el déficit fiscal, promover nuestros productos en el extranjero para crear trabajo”.

“Argentina necesita insertarse en el mundo por conocimiento y por productividad, con lo cual esa exportación debe ir adquiriendo valor agregado. Si nos convertimos en un país exportador de materia prima no vamos a resolver este estancamiento”, enfatizó.

El precandidato de Consenso Ischigualasto comentó que “hace unos días atrás el diputado provincial Usín, de Actuar, dijo que los frentes opositores que salieran terceros en las elecciones deberían bajar las listas para evitar la victoria electoral del Frente Todos”.

“Llega tarde a esa conclusión el diputado, porque Consenso Ischigualasto nació para proponer la unidad de toda la oposición de San Juan, para evitar que el oficialismo logre la mayoría en el Congreso Nacional. San Juan necesita diputados opositores en el Congreso, que le pongan un límite al Gobierno”, manifestó.

Arancibia apuntó contra Usín al manifestar que ellos (por el frente Juntos por el Cambio) “han sido funcionales con la estrategia del Frente de Todos. Ellos se conforman con ser una oposición que colabora con el oficialismo. Consenso Ischigualasto es la verdadera oposición en San Juan”.

“Nosotros estamos pensando en proponerle a la lista de Juntos por el Cambio de firmar un compromiso público de hacer tantos debates como sean necesarios para que los sanjuaninos nos escuchen y comprometernos a ir juntos en las elecciones de 2023, asumiendo el rol de oposición tanto a nivel nacional como provincial”, recalcó.

“Lo importante es tener un proyecto político para resolver la crisis”, expresó.

El dirigente adelantó que si llega al Congreso de la Nación “uno de los primeros proyectos de ley que tenemos en carpeta es una ley de Emergencia Hídrica para San Juan como la que se aprobó para el Río Paraná, que bajó su caudal y ha puesto en riesgo nuestras exportaciones”.