Arancibia: ” El 9% es un porcentaje fuerte para una propuesta claramente opositora”

El candidato por Consenso Ischigualasto luego de las elecciones valoró lo conseguido. Remarcó que “hicimos uso de un discurso y de propuestas”.

El ahora candidato a diputado nacional por Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia participó del programa Hablemos en Serio que conduce Néstor Rolly Olivera y que se transmite por Zonda TV.

El referente político hizo una evaluación positiva de su participación en las PASO, donde con la coalición que lidera obtuvieron el cantidad de votos el tercer lugar en las elecciones. “Para nosotros ha sido muy bueno ese 9% porque Consenso Ischigualasto se constituyó como un frente político electoral 45 días antes de las PASO”. Agregó que “hemos confrontado con dos frente que están instalados hace mucho tiempo que vienen dominando la grita argentina. El Frente de Todos, con un gobernador que se puso la campaña al hombro y del otro lado, Juntos por el Cambio, donde también Fabián Martín, Marcelo Orrego y dirigentes nacionales se pusieron en su espalda la campaña.”

Sobre el resultado obtenido afirmó que “nosotros solo hicimos uso de la palabra, de un discurso, de una propuesta, que creo que fue lo más novedoso de esta campaña porque los sanjuaninos nos habíamos acostumbrado a campañas políticas muy aburridas y poco democráticas, porque no habían debates ni propuestas”.

En cambio desde su lugar “nosotros hemos vuelto a las viejas prácticas de la política de decir cosas”.

Agregó que “nosotros le decíamos al electorado que veníamos a decir cosas, pueden estar o no de acuerdo con lo que manifestamos pero con nosotros no se iban a aburrir”. Consideró que esta actitud es buena “porque creo que hay un conflicto de la sociedad para con los políticos. Me parece que se subestima mucho desde la estructura y el marketing, lo importante que es en la política el hombre o la mujer, la persona, el ciudadano”.

Es por esto que consideró que “esa subestimación ha hecho que el político, en la estrategia retire la palabra”. El candidato remarcó que “en estos tiempos todos especulan cuando dicen las cosas, nadie se arriesga a decir algo que sea políticamente incorrecto. Por esto creo que hay que ser frontal y decirle a la ciudadanía que es lo que se piensa y lo que se quiere. Considero que esto nos ha dado resultados”.

Es por esto que “creo que el 9% de los votos que hemos obtenidos es un porcentaje fuerte y consolidado para una propuesta que es claramente opositora a nivel provincial y nacional”.

Respecto a la alianza frustrada de la oposición

El doctor Arancibia manifestó que “nosotros queríamos a la oposición unida e ir a las PASO, tenemos notables diferencias con Juntos por el Cambio de San Juan. Decíamos que la política acá se había convertido en un Titanes en el Ring, donde en el escenario se disimulaba una pelea o una discusión pero en realidad tras bambalinas estaba todo acordado y esto hacía mal al sistema. Este necesita de un oficialismo fuerte, que San Juan lo tiene y una oposición fuerte, que la provincia no lo tiene “.

Al reforzar sus conceptos sobre lo que significa una oposición fuerte, el candidato manifestó que “es decir cosas, controlar, poner límites”. Agregó que “la oposición de Juntos por el Cambio tiene una teoría de que ellos no ganaron el poder sino que lo perdió el oficialismo. Esta teoría es buena pero en una sociedad donde hay una alternancia permanente. En San Juan donde hace 20 años donde gobierna la misma elite, el mismo frente, convengamos que hay que comenzar a decir cosas y marcar la cancha para acelerar los tiempos de la alternancia”.

Agregó que “quedarse sentado y esperar que al otro sele caiga el poder de las manos, lleva a lo que ha ocurrido en la provincia de San Juan”

Afirma que “este sistema de Titanes en el Ring ha sido eficiente mientras la situación en el país ha sido estable. Los datos estadísticos dicen que desde el 2013, San Juan ha dejado de crecer en términos reales. La debacle de la situación política ha hecho que este sistema de vacas flacas no funcione y comenzó una fuerte crítica sobre el oficialismo y la oposición. Esto se ha traducido que nosotros sacáramos el 9% y la Izquierda con una PASO sacara casi el 7%. Nosotros avizoramos que para el 14 de noviembre esto se va a ampliar. Hay mucha gente que no fue a votar, entre el 10 y el 12% con respecto a otras elecciones.”

Respecto a la participación de la gente en los comicios considera que se llegará al 75% de participación histórica, a pesar de que en la PASO apenas superó el 60%. “Creo que no hubo temor por el tema de la pandemia, sino que hubo dos razones para no ir, uno porque la gente está enojada con el sistema, yo no estoy de acuerdo y creo que la mejor forma de cambiar el sistema es participar y también la gente no fue a votar a las PASO porque la gente no encontró un objetivo, solo en la Izquierda hubo PASO, esto fue en San Juan.”

Sobre lo que se viene

El doctor Arancibia afirmó que lo primero que se tiene que hacer es una evaluación del resultado electoral. “Hubo una derrota contundente del Frente de Todos a nivel nacional y provincial. Lo que pasa es que a nivel provincial se puede disimular porque porcentualmente sacaron más votos que el segundo. Lo cierto que para San Juan el domingo fue un día histórico, porque se acabó la hemonía larga de 20 años del Justicialismo que sacaba por encima del 50%. Esto hacía que la politica fuera aburrida porque no era competitiva; además teníamos una oposición que no tenía ganas de competir”. Profundizó diciendo que “más del 50% de la población en San Juan optó por alternativas opositoras”.

Bajo el escenario planteado “la ciudadanía sanjuanina tiene la posibilidad de elegir que tipo de oposición quiere. En lo personal creo hay dos candidatos que están casi consagrados, que es Walberto Allende y Susana Laciar. Por lo que el 14 de noviembre lo que se va a definir es el tercer diputado. Desde la Casa de Gobierno estarán diciendo que la discusión es Aubone con Cornejo, nosotros creemos y vamos a llevar esta posición que es entre Arancibia y Cornejo”.

El candidato sostiene que el Frente de Todos seguirá perdiendo votos rumbo a las elecciones del 14 de noviembre. Considera que aspectos políticos y de cómo se gestionan serán el detonante para que esto ocurra. “Hay momentos en la política en que los vientos no son controlables”, manifiesta.

“Creo que a nivel nacional se abrió una caja de pandora, donde no se puede controlar la inercia de la economía, de la inflación, de la recesión y el aislamiento con el mundo. Debiera hacer una reflexión el gobierno nacional y tampoco creo que tenga tiempo para hacer cambios de raíz en las generales”.

En ese sentido remarcó que “la sociedad necesita tener claro donde ir y creo que nosotros desde Consenso Ischigulasto sabemos donde ir”. Es por esto que “tenemos que ir al Congreso con una oposición muy fuerte y en la provincia fortalecernos. Estamos en un tiempo donde se convina la crisis política con la económica y eso es muy grave”.