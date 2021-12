Aprendé los secretos para ser clown

De la mano del musicoterapeuta y multiartista, Fabricio Montilla el taller será los miércoles de 20 a 22 hs en el Espacio Rizoma (Gral. Acha 413 norte).

De la mano del musicoterapeuta y multiartista, Fabricio Montilla, se viene un taller de clown durante todo el verano. Será los miércoles de 20 a 22 hs en el Espacio Rizoma (Gral. Acha 413 norte). Comenzará el 12 de enero hasta el 2 de marzo.

El costo es de $1500 por mes y está destinado adolescentes de más de 15 años, jóvenes y adultos.

Los objetivos, según Montilla, apuntan a acercar a los participantes a la poética del clown desde aspectos teóricos y técnicos.

Contenidos

Quienes asistan recibirán entrenamiento de la espontaneidad y la inmediatez escénica, nociones básicas de espacio, ritmo, atención, respuesta, coordinación, predisposición al juego.

También aprenderán sobre la ley del “Si”, la mirada como vehículo de expresión de las emociones, como vínculo con el mundo.

Se trabajará la improvisación solista en dúo y en grupos, posibilidades expresivas del cuerpo y la voz y las habilidades del clown, entre otros contenidos.

¿Qué es un clown?

Montilla explica que un clown es un intérprete que, sumergiéndose en su propia intimidad, va ayudando a que aparezcan sus aspectos más ridículos o aquellos no tan “aceptables”. Mientras toma valor y pierde el miedo comienza a reconocerlos y así, en ese estado, se muestra al público.

El punto de apoyo del clown es el vacío, el no saber, solo seguir su impulso, estando atento a lo que le sucede a él y al público.

“Todo esto lo realiza desde el juego, que es lo más serio que sabe hacer. No es un personaje pensado o armado. Ya existe. Sólo hay que permitir que aparezca y que nos lleve a cualquier lugar y situación. Sin juzgarse, sin criticarse, sin interpretarse; estas palabras el clown no las conoce. Sólo es”.

Actividades

Presentación teórica de la historia del payaso y del clown como género teatral, trabajo de caldeamiento corporal, juegos de interacción, otros donde se ponen en escena el imaginario y la poética del clown. Informes e inscripciones: 264 4545009 o [email protected]

