“Apenas llegó me pidió comer milanesas”

Confesó el padre de Matías, luego de los festejos se fueron a almorzar y el armador pidió su plato favorito. Respecto al techado de Obras agregó “será al histórico, como sacarse el telekino”.

Rodolfo “Yeyo” Sánchez, padre de Matías transmitió las emociones del logro de su hijo en Tokio. “Apenas fuimos a la casa, me pidió milanesas, es loco por las milanesas”, comenzó contando.

Cuando se bajó del avión se abrazaron y Mati le dijo “gracias viejo, yo lo felicité y nos abrazamos. Hablamos seguido, dos veces al día. Este es un logro no solo de los jugadores, sino también de los dirigentes y de la gente también”.

Cuando llegaron a su casa, Matías abrió la valija y repartió regalos para todos, “a mi me regaló unas zapatillas y gomones”, contó Rodolfo Sánchez.

Ayer en la tarde el gobernador Uñac visitó el Club Obras Sanitarias para observar el proyecto del estadio cerrado que está llevando a cabo la institución. “Va a ser algo histórico, es como sacarse el telekino”, manifestó.