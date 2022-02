Anuncian medidas de fuerza en colectivos: ¿qué pasará en SJ?

La Federación Argentina de Transporte por Automotor de Pasajeros (Fatap) anunció la reducción en los servicios del interior del país el fin de semana largo, argumentando que el Gobierno nacional no les deposita los subsidios correspondientes hace 60 días.

En San Juan, desde ATAP y desde la UTA, indicaron que las medidas no van a afectar a la provincia.

La determinación a nivel nacional se publicó en un acta tras una audiencia virtual en la que también participó la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en representación gremial, y el Ministerio de Trabajo de la Nación.

“San Juan no tendrá ninguna reducción”, afirmó Héctor Maldonado, titular de ATAP

EL COMUNICADO COMPLETO DE FATAP

Las empresas de transporte del Interior del País adoptarán desde el día 26/02/22 un sistema de prestación de servicios en el marco de la EMERGENCIA DEL TRANSPORTE DEL INTERIOR DEL PAÍS que por este medio DECLARAMOS FORMALMENTE, consistente en la reducción de los servicios nocturnos durante los días 26, 27 y 28/02 así como en los diurnos y nocturnos durante el feriado de carnaval, previéndose la suspensión efectiva del personal afectado a dichos servicios, con el consiguiente descuento en los salarios del mismo.

Esta decisión reconoce como antecedentes, además de los incumplimientos del Estado Nacional que ya se han indicado y dejado constancia en cada una de las audiencias que hemos celebrado durante lo que va del año 2022, el hecho de que las tarifas que los poderes concedentes determinan para los servicios que prestan las asociadas a FATAP son insuficientes para mantener la ecuación económica de los contratos de concesión vigentes.

Habiendo transcurrido prácticamente los dos primeros meses del año, no se ha avanzado en la firma de los Convenios establecidos por la Resolución MT No 82/22, que permiten la acreditación en las cuentas especiales de las jurisdicciones los montos asignados a cada prestador lo cual, considerando los tiempos de implementación, hace suponer que hasta bien entrado el próximo mes de marzo las

empresas no podrán contar con esas partidas esenciales para la normal prestación del servicio.

Todo ello en el marco de una constante y exponencial suba de los costos de explotación que resultan prácticamente imposible de afrontar, generándose así en las economías de las prestadoras serios desequilibrios y atrasos en el cumplimiento de obligaciones de toda naturaleza -mas allá de las laborales- que en algunos casos importan la asunción de riesgos de carácter penal, como sucede en

materia tributaria.

La situación descripta requiere, como mínimo y con carácter de URGENTE E INDISPENSABLE, que se abonen dentro de un plazo de no más de tres días hábiles los importes correspondientes a los meses de enero y febrero y que las provincias acompañen dichos desembolsos con un equivalente al 66% de los mismos tal como lo hicieran durante 2021.

Una vez más debemos expresar que aún cuando se obtuvieran la totalidad de los fondos antes señalados y los comprometidos para el año 2022, cada unidad de transporte urbano y suburbano de pasajeros del Interior recibirá un aporte de $450.000 mensuales cuando el costo aproximado de funcionamiento de la unidad asciende hoy a $1.300.000 mensuales, lo que deja clara la insuficiencia de los ingresos para realizar inversiones en renovación de flota y demás elementos de apoyo de la prestación, limitándose así la actividad a una situación de subsistencia con pago de salarios y mantenimiento de unidades ya obsoletas en gran parte del parque automotor en circulación en las provincias, inequidad esta que requiere de URGENTE REPARACIÓN.