Antuña aguarda por los lesionados

Raúl Antuña, el DT interino del Verdinegro, espera por Penco y Rivero que arrastran molestias. Mañana hará fútbol para ir buscando el once ideal.

A 48 horas del encuentro ante Villa Dálmine (viernes 17.30) en el Hilario Sánchez, el entrenador interino de San Martín Raúl Antuña mantiene algunas dudas en el once titular.

Hoy no hubo práctica de fútbol formal, debido a que el “Purruco” no pudo contar con algunos futbolistas claves que arrastran dolencias musculares.

Es el caso de Sebastián Penco y Martín Rivero, que tienen molestias físicas y no pudieron entrenar con normalidad. Sin embargo ambos serían titulares mañana para ir en busca de la primera victoria de local.

Antuña prepara varios cambios, de movida la dupla Penco-Giménez regresa al primer equipo en lugar de Pucheta y Fernández. Además en el medio volvería el Mudo Ruíz por Molina y en la defensa Matías Escudero reemplazará al expulsado Augusto Aguirre. Hasta el momento esas serían las únicas variantes que introduciría Raúl Antuña para cortar la racha negativa.

En cuanto a los siguientes partidos, el martes San Martín visita a Almirante Brown a las 20.10 (televisado) y luego el domingo 27 será local de Gimnasia de Jujuy, también a las 17.30.