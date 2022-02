“Antonio Giménez: “SJ puede lograr exportar US$3.000 millones anuales. Para el presidente de la Cámara de Comercio Exterior, nuestra provincia tiene el potencial para alcanzar esa cifra “en la medida en que consigamos estabilidad en las condiciones macroeconómicas” del país, aseguró.

Escribe: Omar Andrada

Antonio Giménez, el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de la provincia analizó las condiciones por las que atraviesan las exportaciones debido al contexto general del país, sin embargo, afirmó que San Juan tiene un gran potencial para multiplicarlas, en una entrevista en el programa Diario 35 de Zonda TV.

-¿Cuál es la realidad del sector en la provincia?

-San Juan hizo un trabajo muy importante porque a fines de 2002 el total de exportaciones era de US$ 140 millones, hacia el 20o7, alcanzó los US$ 700 millones y luego, con el impacto de la minería matalífera, se llegó a US$ 2.000, hoy estamos en US$1.200 con la caída del complejo agroindustrial a unos US$ 400 millones y también la minería.

-¿Porqué ocurre esto?

-El comercio internacional requiere de condiciones estables y razonables. Es decir cuando uno va a hacer una oferta en el mercado la tiene que sostener en el tiempo con calidad, cantidad y continuidad y Argentina aparece y desaparece de los mercados.

-¿Cuáles son las causas?

-Es porque no logramos consolidar políticas de Estado en acuerdos generales entre todos que beneficien para salir de la dicotomía de mercado interno versus exportaciones. Los países que crecen lo hacen en ambos sentidos. La situación de hoy es que tenemos una economía desequilibrada, una inflación muy alta que golpea en los costos de las empresas con una relación de tipo de cambio para exportaciones muy desfavorables.

“SJ ya demostró que su base agroindustrial, industrial y minera tiene amplias posibilidades en la medida que consiga estabilidad macroeconómica”

-¿Cuánto influye el dólar?

-Cualquier sanjuanino exporta a un dólar de $100 0 $105 menos retenciones, que es dólar que uno cobra, respecto de insumos o valores para trabajar que se manejan con otro valor de dólar que se refleja en la inflación y nos hace perder competitividad y replegar de mercados que habíamos conseguido.

Por eso para algunos sectores la realidad es muy crítica, para otros relativamente estable y otros pueden tener una situación favorable por una cuestión coyuntural, pero en términos generales las exportaciones sanjuaninas dependen, como toda economía regional, de las condiciones generales del país.

“Nuestro problema es no tener una tasa de crecimiento no tan elevada pero sí sostenida en el tiempo”

-¿Quiénes son los más afectados?

-Perdimos la industria de la uva de mesa, que es muy importante, porque exportábamos cerca de US$ 100 millones y hoy no llega a los US$10 millones.

La pasa de uva, que es muy estable y consolidada en San Juan, está teniendo problemas por esta distorsión en el tipo de cambio, por operaciones irregulares que la afectan, especialmente en el mercado de Brasil.

Así ocurre con todas las exportaciones agroindustriales. Puede haber un buen momento para el aceite de oliva por una condición de mercado pero cuando vuelve a la realidad de las condiciones de competitividad la situación es difícil. También esta con problemas la industria de la aceituna conservera, el mosto tiene idas y vueltas, el vino creció en 2020 pero está decreciendo nuevamente.

-¿Beneficia a alguna?

-No es un buen momento para ninguna de éstas industrias. La pasa de uva está con un problema coyuntural y si el tipo de cambio se unificara desaparecería porque está muy consolidada con muchas inversiones de sanjuaninos que están a la altura de los más competitivos del mundo. Hay que mirar con detenimiento para no repetir complicaciones que tuvieron otras, como el caso de la uva de mesa.

La industria del pistacho tiene una evolución muy importante, también las horatlizas, como el tomate y el ajo porque hay inversiones y desarrollos de envergadura.

Hay inversiones, locales, de otros lugares del país que han venido a San Juan porque tiene condiciones especiales para este producto. También internacionales que probablemente se asentarán si se logran las condiciones.

-¿En una escala de

valores, cuál es la industria que más exporta?

-La minería metalífera es la que encabeza las exportaciones, luego está toda la base agroindustrial con casi US$400 millones con un potencial que se puede duplicar en corto tiempo en condiciones razonables. San Juan puede lograr perfectamente US$2.000 o US$3.000 millones anuales siendo un actor importante dentro del país. Por supuesto no es comparable a los US$ 30.000 millones que generan los granos, pero pasar de US$140 millones a US$3.000 millones es un impacto es muy importante. Ese potencial está, hay que trabajarlo con racionalidad, ser prácticos y generar las condiciones para que la producción y el empleo crezcan como se demostró que se puede hacer.

CRÉDITOS CON FONDOS DEL BID PARA LA PRODUCCIÓN LOCAL

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dispondrá de créditos por $58 millones, cuya unidad ejecutora será la Agencia San Juan de Desarrollo, tras la firma del contrato del Programa de Crédito para la Reactivación de la Producción en San Juan.

El financiamiento por parte del BID permitirá para darle continuidad a los programas San Juan 1, el San Juan 2 y en esta ocasión el San Juan 3 , que tienen como objetivo poder profundizar el modelo San Juan a través del trabajo estratégico con el sector productivo.

Para el BID, las empresas que obtienen estos créditos pymes generan 12 por ciento más de ventas, 4 por ciento más de empleo y 6 por ciento más de productividad.