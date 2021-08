Antonio Giménez (Exportadores): “la falta de envase es el principal problema”

La situación que hoy vive los empresarios que integran a Cámara de Exportadores de San Juan, es la falta de envases para embazar. El no cumplimiento por parte de la fábrica de botellas, instalada en la provincia, está provocando importantes dificultades a la hora del llenado para poder enviar a otros lugares de mundo. Para aclarar esa situación, Antonio Giménez, de la Cámara de Exportadores de San Juan, quien espera que en los próximos días, esta situación se solucione.

“El sector vitivinícola, a través de la Cámara de Bodegueros y también de la Cámara de Exportadores de vinos de la provincia, vamos aprovechar la visita del presidente Alberto Fernández, pero también de la presencia del Ministro de la Producción de la Nación Matías Kulfas, para entregarle un petitorio y hacerle conocer cual es la situación de los exportadores con relación a la falta de insumos para poder hacerlo y que tiene que ver con la falta de botellas para poder embotellar, pero básicamente se está trabajando con la intervención del gobierno de San Juan, que supo actuar rápidamente y hacer conocer la problemática que está viviendo la provincia en cuanto a ese rubro”, dijo Giménez por un lado.

Por otro lado Giménez dijo: “Acá el principal problema es que la empresa que abastece de los envases a los exportadores locales, no está cumpliendo con los exportadores. Creo que la empresa que les provee de las botellas, tendría que tener alguna consideración con las necesidades de la provincia, más aún cuando la empresa está recibiendo algunos beneficios de la provincia oportunamente. Entiendo que en el día el hoy, el ministro de la Producción de la Provincia, Andrés Díaz Cano, va aprovechar la visita de Kulfas y le contará y le hará saber los inconvenientes que tienen los sanjuaninos. Pero sin dudas que este es un tema que el ministro de la nacional conoce bien, por eso creo que puede haber alguna noticias importantes para los sanjuaninos y los exportadores. Creo que San Juan debe tener cierta prioridad y no solamente cumplir con los pedidos de otras provincias como Mendoza por ejemplo, que no tiene este problema y esta exportando sin problemas”.

“El tema de la Pandemia ha provocado muchos inconvenientes, pero hoy la situación es otra, por eso son momentos que no se pueden desaprovechar. Hay que comenzar a atenderlos, si tenemos en cuenta que el mercado es tan competitivo y nuestra provincia no se puede darse el lujo de perderlo. Argentina tiene una oportunidad, San Juan en este caso que necesita acrecentar las exportaciones”, dijo por otro lado.

Por otro lado el titular de la cámara manifestó: “Esto perjudica en un gran porcentaje. Si bien se viene teniendo un incremento importante mas de 35 por ciento de exportación anual de las exportaciones, hoy por hoy, no se puede saber cuantas botellas son las que están y cuantos son las que no están y no se sabe cuanto afectaría, pero a pesar de eso es necesario que se soluciones lo antes posible”.

“Nosotros tenemos un problema de competitividad en el comercio y el tema de las retenciones termina perjudicando las exportaciones, y s tenemos en cuenta a la inflación que hay en la Argentina se está comprando con un dólar mucho mayor y ese es un verdadero problema y los altos costos incrementales cada ves más, en logística y transporte trae una desventaja fundamentalmente para los sanjuaninos ya que estamos muy alejados de los puertos y eso genero muchos gastos a la hora de exportar”.