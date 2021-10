Antonela Fernández: La pastelera hot

Estudia pastelería y repostería y a la vez se considera una “only-influencer”, ya que muchas mujeres le piden consejos sobre Only Fans, una red en la que ya suma más de 14 mil seguidores. Cómo se reinventó por la pandemia.

Antonela Fernández tiene 26 años, es de Pocito y no le teme a la exposición pública. Todo lo contrario. Gracias a esta exposición suma cada vez más seguidores en las redes sociales, especialmente en Instagram y en Only fans.

La joven estudia pastelería y repostería. “Soy promotora pero por la pandemia, hacia dos años que no había eventos y por ende, no tenía trabajo, busqué por otros lados y tampoco nada”.

Al mismo tiempo, en las redes iban aumentando sus seguidores de repente. “Muchos pedían que me hiciera un Only Fans, que me iba a ir bien y bueno un día intenté, abrí una cuenta en Only hace aproximadamente cuatro meses y ya cuento con 14 mil seguidores”.

Anto no está segura de considerarse “influencer” , sino más bien onda vintage, de promocionar repartiendo folletos más que por las redes.

«Sí creo ser una ‘only-influencer’ por lo que muchas chicas me consultan y preguntan cómo es, si sirve hacerlo o me piden que las guíe en el tema económico del Only”.



A la vez, la joven pocitana, confiesa que sufrió acoso virtual, pero también que le mandan mensajes privados con cosas lindas o consejos y le tiren buena onda. “Me encanta que interactúen conmigo y mi contenido, siempre me tomo un tiempito de mi día para responder, es muy raro que no lo haga, pero odio que me manden fotos subidas de tono al privado, eso no da”, señala.

Aconseja tener recaudos y cuidado con los que te ofrecen “trabajo”. “En ese tema hay que estar bien alerta en las redes sociales, a veces muchas chicas caen por la necesidad y no se dan cuenta que puede ser algo peligroso”.



Explica que Only fans es una red social para subir contenido, muy similar a Instagram, pero sin censura. “Cada uno es libre de subir y publicar lo que desee.

Only fans es muy fácil de usar, pero quizás al principio cuesta por ser algo nuevo».

Lo que sí recomienda antes de abrir una cuenta, es darle publicidad, ya que es la única forma de que la gente se entere y pueda suscribirse.

“Hay muchas chicas que me comentan que les gustaría hacerce un Only pero les da cosa por qué dirán los padres, los amigos, amigas o su pareja. Lo tienen que hacer a escondidas o se reprimen y eso es feo. Ya estamos en 2021 y me parece tan retrógrado que la gente opine o critique la vida de los demás por tener un only fans. Es sólo una página que se puede subir lo que uno quiera, nada más que eso”.



“Chicas muéstrense si lo desean, vístanse como quieran, salgan, sean independientes y libres», aconseja.

En cuanto a sus sueños y proyectos, dice que el más importante es tener su propio negocio: un restó o pastelería y viajar, viajar y viajar.

