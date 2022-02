Ansilta Grizas presenta su primera novela: “Un temporal”. La fotógrafa y escritora sanjuanina recorre en el intenso relato de fuerte impronta autobiográfica: la enfermedad y pérdida de memoria de su padre. Lo hace con crudeza y ternura a la vez.

Un temporal” es el primer libro de Ansilta Grizas, fotógrafa y escritora sanjuanina, radicada en Buenos Aires desde hace 11 años.

Se trata de un relato breve e intenso sobre su padre, que cuando empieza el texto lleva un tiempo largo sufriendo una enfermedad degenerativa que le consume el cuerpo y también la mente.

A lo largo del relato, aparece la conciencia redentora de parte de su hija –y de la narradora– de que ahora ella es madre y empieza a dejar de ser hija. “Un temporal” está armado en pequeños bloques que hacen avanzar la narración mientras producen un efecto reflexivo, como si estuviéramos asistiendo no solo a un relato familiar, sino al crecimiento de una persona.

Cuenta Ansilta que “es una novela que recuerda la historia de una hija y su papá y el recorrido es un viaje entre el ser hija y el padre que va perdiendo la memoria. Ella le va hablando como queriendo afianzar los recuerdos y que no se borren. Es el recorrido de la enfermedad de su padre que se va deteriorando y mientras ella se convierte en madre y cambia la visión sobre ser hija y madre”.

A la vez, la autora señala que “el arco narrativo tiene que ver con cómo se atraviesa una enfermedad. Los duelos no siempre tienen que ver con la muerte en este caso, sino con algo que cambia. El libro va atravesando esas etapas: el desconcierto, el enojo ante un diagnóstico y luego se torna más clemente porque uno cuando acepta las cosas, las mira desde otro enfoque”.

“Vos estás ahí más que abatido, con el cuerpo en la más absoluta contrariedad: inútil. Una caja enorme de huesos, músculos, nervios, líquidos y bacterias que ya no sirven para mucho, pero que subsisten subordinados a un único latir”, describe con dosis exactas de crudeza y ternura la autora, fotógrafa y publicista de profesión que transitó los talleres de Cynthia Edul y Romina Paula.

“Ya es difícil encontrarte aunque estés enfrente mío. Aunque parezca que nos escuchás, a veces siento que andás por cualquier otro lado”, insiste mientras acompaña a ese ser querido por el camino hacia el olvido.

Cuenta que empezó a escribir el libro en 2017 y lo editó a fines del año pasado a través de “Entropía”, una editorial que suele publicar primeras novelas. “Ansilta Grizas escribe para conjurar recuerdos, como si temiese que en los olvidos de su padre pudiese desvanecerse ella también. Escribe como si las palabras pudiesen contener el mundo”, apunta en la contratapa del libro, Romina Paula.

Dónde encontrar el libro

El libro se puede conseguir en la página web de la editorial (www.entropia.com.ar) y en San Juan, en Desnivel Libros (Hipólito Yrigoyen 470 sur , Rivadavia).