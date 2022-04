Aníbal Fernández aseguró que no impedirá la protesta del campo. Indicó que el gobierno nacional no tiene jurisdicción sobre la Ciudad de Buenos Aires donde hoy habrá un reclamo del sector rural.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se desdijo acerca de sus dichos sobre la movilización convocada por sectores agropecuarios contra el Gobierno y aseguró que no impedirá su ingreso de los tractores de los productores, que ya fue autorizado por la Ciudad.

Tras un encuentro con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, el funcionario bajó la tensión de la situación y en una exprés conferencia de prensa aclaró: “Yo utilicé tres palabras que decían ´ni lo sueñen´. ¿Qué quería decir con este tema? Que nosotros no tenemos jurisdicción sobre la Ciudad de Buenos Aires y nos ocupamos de los espacios federales”.

En la misma línea, Fernández explicó: “Nosotros somos responsables de la Casa de Gobierno y de la Catedral. En el caso de la Ciudad somos asistentes y ayudamos en todo lo que nos solicitan en tal sentido”.

En ese sentido, el ministro de Seguridad contó que se comunicó con su par porteño, Marcelo D’Alessandro, quien le anticipó que la administración de CABA autorizó el ingreso de tractores: “No tenemos nada que hacer nosotros entonces. No vamos a participar (del operativo), solamente lo haremos cuidando los espacios federales como corresponde, lo otro lo hará la Policía de la Ciudad”.

Los productores se concentrarán a las 12 en las avenidas Udaondo y del Libertador y de allí se dirigirán hacia Plaza de Mayo para reclamar por la alta presión tributaria, la eliminación de las retenciones y la escasez de gasoil en plena cosecha de soja y maíz, entre otras medidas tomadas por el Gobierno.