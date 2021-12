Angelici criticó a Juan Román Riquelme

El ex presidente de Boca Juniors apuntó contra la actual conducción. Afirmó que “Ameal nunca me atendió el teléfono” y no descartó a Tevez como candidato a presidente en 2023.

Luego de mucho tiempo, Daniel Angelici reapareció en el mundo Boca Juniors, al que presidió hasta diciembre de 2019. En un evento en el que se inauguró un local en el que se juntarán las agrupaciones que forman parte de la oposición, el ex dirigente apuntó en contra de la actual conducción de la entidad de La Ribera, en particular contra el vicepresidente Juan Román Riquelme.

En el encuentro los presentes inauguraron una muestra en homenaje a Diego Armando Maradona, que según Angelici no tuvo el recibimiento que mereció cuando visitó por última vez a La Bombonera. “Sin ninguna duda Diego se merecía un homenaje que tuvo en todos los estadios, pero esa responsabilidad era del Club Atlético Boca Juniors”, le dijo a TyC Sports sobre el la noche del 7 de marzo de 2020 en la que Boca Juniors fue campeón de la Superliga tras ganarle a Gimnasia, que en ese momento era dirigido por el recordado Diez.

Cuando le preguntaron si influyó su relación con Maradona, respondió que “probablemente no fue reconocido porque actuó políticamente con nosotros, pero eso es mínimo. Él siempre se puso un gorro de Boca y dijo que era hincha del club. Boca se tendría que haber destacado en el homenaje”. Y discrepó con la Maradona Cup porque “para mí no sirve hacer algo por plata y los homenajes se hacen en vida”.