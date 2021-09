Ángela Torres habló de su bisexualidad

La actriz Ángela Torres estrena “Días de gallos” en HBO y en ese marco confesó su bisexualidad.

Ángela Torres habló de su elección sexual y contó por primera vez que es bisexual.

La actriz y cantante de 23 años viene de haber tenido una extensa relación abierta con Pedro “Pepo” Maurizi.

En una entrevista con la revista Hola!, la hija de Gloria Carrá y el músico Marcelo Torres fue indagada sobre una ocasión en la que pidió a través de sus redes sociales que le escriban mujeres.

“Totalmente. Me considero bisexual y me atraen tanto hombres como mujeres”, aseguró Ángela Torres.

Asimismo, contó que aprendió mucho al probar en una relación de poliamor y de no quedarse con las ganas.

Sin embargo, aclaró que no le cierra las puertas a la monogamia o a otro tipo de vínculo sexo-afectivo.

Ángela Torres interpreta a Rafaela en Días de gallos, una freestyler de 18 años, agresiva y potente que tuvo que abandonar su sueño cuando fue madre.

A lo largo de la serie, ella tendrá el desafío de volver a encauzar su deseo de rapear al mismo tiempo en el que tiene que sobrellevar la relación con el padre de su hijo, Killer.