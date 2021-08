Ángela Leiva renunció a La Academia

Tras las críticas y las especulaciones sobre su permanencia en el certamen, Ángel de Brito dio a conocer que la cantante de cumbia deja la pista de Marcelo Tinelli.

Desde hace un tiempo estaba instalado el rumor de la posible renuncia de Ángela Leiva al ciclo de Marcelo Tinelli. Finalmente, la cantante tomó la decisión y la dio a conocer Ángel de Brito a través de su cuenta de Twitter..

Tras las variadas críticas por no querer bailar el caño primero y luego confesar que “estaba evaluando” su paso por el programa, Leiva optó por dar un paso al costado de La Academia de Showmatch (El Trece) para dedicarse plenamente a su carrera como cantante y a su inicial carrera como actriz.

Pero quien reveló la información fue el conductor de LAM, cuando un seguidor le consultó: “@AngeldebritoOK, ¿es verdad que @AngelaLeivaOK renunció a La Academia?”. A lo que Ángel, sin muchas explicaciones respondió con un escueto: “SI”.

Al parecer, quien ingresará al certamen en reemplazo de la cantante de cumbia sería su colega, Gladys “La Bomba” Tucumana. Aunque por el momento ninguna brindó declaraciones al respecto.

No obstante, Leiva mostró en sus historias de Instagram el ensayo de la salsa en trío junto a su excompañero del Cantando, Brian Lanzelotta, y se especula con que después de ese ritmo sea su salida.

Recordemos que, hace unos días, el panelista realizó un fuerte descargo contra la cantante tras un móvil que le brindó a Implacables (El Nueve) en el estreno de Bendito tu eres, el nuevo espectáculo de Flavio Mendoza.

En la nota, Ángela se mostró tan distante del movilero, que le tuvo que pedir que se acerque asegurándole que “tenía las dos dosis contra el coronavirus”, pero además tuvo que esforzarse para sacarle respuestas hasta que Jonathan Lazarte, su compañero en La Academia, se acercó para llevársela.

La actitud de la vocalista, indignó a todos los integrantes del programa vespertino pero fue Pampito Perelló Aciar el que se mostró verdaderamente enojado con la actitud de Leiva y sostuvo: “Yo no puedo creer con el asco que da la nota”. Como si eso fuera poco, también, liquidó a su bailarín, al que llamó “patasucia”.