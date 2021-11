¿Angela Leiva bancó a la China o a Wanda?

La cantante opinó sobre el escándalo de la actriz con Wanda Nara por Mauro Icardi y dejó en claro que no juzgaría a ninguna mujer.

En su visita a Los Ángeles de la Mañana, Ángela Leiva bancó a la China Suárez tras el escándalo con Wanda Nara por Mauro Icardi y confesó que “la aplaudiría por su lista”, haciendo así alusión a los hombres con los que salió.

“¿Vos sos team Wanda o team China?”, le consultó Ángel de Brito a la actriz de La 1-5-18 en la emisión matutina de el trece, quien respondió: “¡Ay qué difícil! A mí no me gusta juzgarlas porque las dos son mujeres y no me va eso”.

“No la juzgaría nunca a la China porque de última la aplaudiría por su lista, me da igual lo que hizo y lo que no. Y a Wanda también la aplaudo, que se yo”, finalizó la cantante sobre el Wanda Gate.

Ángela Leiva apuntó contra Mauro Icardi después de la polémica que se generó por engañar a Wanda Nara con la China Suárez.

“No me gusta juzgarlas, me da igual lo que hizo y lo que no. ¿Es culpa de ella? ¿Sería culpa de la mujer? Bueno por eso…”, sentenció la actriz en LAM.