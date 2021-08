Ángel de Brito lleva a juicio a Nancy Pazos

El conductor contó que la panelista de Flor de Equipo no se retractó de sus dichos en distintos medios sobre “hechos que jamás existieron” y la llevará a la Justicia.

En el ya clásico “Ángel responde” que el conductor de Los Ángeles de la Mañana realiza a través de su cuenta de Instagram, un seguidor o seguidora le preguntó qué pasó con Nancy Pazos. Entonces Ángel de Brito respondió contundente: “Le mandé una carta documento para que se retracte de las mentiras que dijo de hechos que jamás existieron”, explicó primero. Luego contó: “Ya venció el plazo, asique vamos a juicio”, confirmó el integrante de jurado de La Academia (El Trece).

Intrusos tuvo acceso a la carta documento cuyo contenido Nancy Pazos evitó exponer en la red, aunque si respondió por ese mismo medio, ninguneando a Ángel de Brito y reclamándole no pedirle disculpas públicas a la conductora de Flor de Equipo (Telefe) por decir “flor de gaterío” para referirse, supuestamente, a la situación que ha atravesado la actriz los últimos días.

Luego de comentar la situación, Rodrigo Lussich procedió a leer: “Nancy Pazos me hace partícipe o miembro de una alegada operatoria de inteligencia orquestada a los fines de perseguir mediante el odio, la misoginia y la violencia de género a la señora Florencia Peña, haciéndolo incluso extensivo al colectivo de mujeres, concluyendo usted de manera infundada y errónea que una simple contestación en la red social me convierte -según sus dichos- en miembro de una operatoria que busca difamar y también hostigar personas”, expresa la carta documento enviada por el conductor de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) a la panelista de Flor de Equipo (Telefe).

El texto continúa: “También refiere usted que utilizo las redes de forma nauseabunda, que me dirijo de forma envenenada”, reza otra parte. Hacia el final del documento de valor legal, Ángel de Brito intima a Nancy Pazos “en el perentorio e improrrogable plazo de 48 horas rectifique o ratifique sus dichos para que así arbitre los medios necesarios para suprimir y cesar la difusión de los contenidos agraviantes realizados por usted, ello bajo apercibimiento de iniciar acciones civiles y penales correspondientes como así se abstenga de continuar con sus conductas injuriosas contra el suscripto”.

“Dentro del mismo plazo deberá usted notificarme el haber procedido al emplazado detallando las acciones concretas tomadas para procurar morigerar los graves daños y perjuicios que procede y me ha causado. Desde ya formulo expresa reserva para accionar por daños y perjuicios en su conducta inexcusable y antijurídica que usted me ha producido. Queda usted notificada”, cierra la carta legal.