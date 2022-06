Ángel de Brito le ganó un juicio a Susana Roccasalvo

El periodista comentó que le ofreció a su colega resolverlo en buenos términos, hablando, pero que no quiso. A puro sarcasmo, no dudó en desahogarse.

Ángel de Brito y Susana Roccasalvo tuvieron un conflicto durante el verano 2020 que acaba de terminar en las últimas horas gracias a la intervención de la Justicia. ¿El detonante? Una frase que el periodista dijo que fue en chiste y que su colega no tomó de la misma manera.

“Si vos me preguntás, ‘¿con cuál te quedás entre Susana Roccasalvo y Viviana Canosa?’ Yo te puedo decir con quién. Toda la vida me quedo con Canosa porque Roccasalvo es una porquería”, fue el detonante de todo lo que vino después, con un juicio por calumnias e injurias, y que acaba de llegar a su fin y a favor de Ángel.

El conductor de LAM habló de tema en su programa. Primero se encargó de explicar cómo se inicio todo: “Al otro día le dije a Susana, por si le había molestado, que era en chiste. Es más, yo había hecho el mismo chiste cuando el ping pong fue Rial o Ventura. Y en cada caso nos reímos. Pero se ve que Roccasalvo estaba muy aburrida y me hizo juicio por ese tema”.

“Ésta es la última instancia. Después de hacerle perder tiempo a la justicia por una estupidez”, agregó, haciendo referencia a que ya había salido favorecido en primera instancia, pero el fallo había sido apelado por la otra parte. Finalmente, el juez que entendió en la causa no cambió su postura y el resultado se repitió.

Dando a entender que buscó finalizar todo antes de tiempo, remarcó: “Más de una vez le ofrecimos a Susana y a su abogado que lo arregláramos charlando. No quisieron. Y esto es lo que pasó: Roccasalvo perdió el juicio”.

“Roccasalvo, perdiste. Y todo lo que dijiste en tu programa es mentira. Por ese chiste se armó toda esta polémica que siguió hasta hoy. Yo nunca había tenido problemas con Susana. Nos veíamos en el Martín Fierro y nunca pasó nada. Me imagino a un juez leyendo el expediente de esta pavada”, continuó el periodista.

Para finalizar, y luego de que dijera que ella se tendrá que hacer cargo de las costas (unos 1500 dólares), dijo: “El fallo me habilita a hacerle una demanda civil por daños y perjuicios que, obviamente, no la voy a hacer. Porque yo me gano la plata trabajando”.

Fuente: Pronto.com.ar