Angaco a puro fútbol

Se realizó el primer campeonato Copa Aniversario del Olivo y el Cacique

El Intendente Carlos Maza coordinó junto a los cuatro clubes que integran la liga Albardón- Angaco el primer Campeonato Copa Aniversario del Olivo y el Cacique. Se llevó a cabo el sábado y domingo en primera fecha. Allí se obtuvo la clasificación en las instalaciones del Club Deportivo Angaco en Villa Sefair obteniendo los siguientes encuentro para la final: Punta del Monte vs Club Atlético Huracán y, Club Deportivo S. y C. Angaco vs Club Atlético Arroyito Junior con simpatizantes de todos los colores, se vivió un sábado a puro fútbol.

El domingo pasaron a disputar los puestos en las instalaciones del recientemente inaugurado Club Atlético Huracán en El Plumerillo cada equipo desde las 16.00. El campeonato quedó de la siguiente manera: Campeón Club Deportivo S. Y C. Angaco, Subcampeón Club Atlético Arroyito Junior, tercero Club Punta del Monte y cuarto Club Atlético Huracán.

Una jornada a pura adrenalina convocó a apasionados del fútbol local.

Conceptos del intendente

El intendente Carlos Masa afirmó que “estamos contentos de seguir sumando actividades en los clubes y, esto es señal que estamos trabajando en conjunto con cada institución y diferentes sectores. Esto es para nuestra comunidad, y que hoy logremos disfrutar todos de esta Copa Aniversario, es para pasar una excelente jornada”.

También remarcó que “”seguimos con las actividades deportivas, y por ello, continuamos con el programa de infraestructura deportiva. Un claro ejemplo fueron el Club Deportivo Angaco y hoy, el Club Atlético Huracán. Creo que este es el camino para seguir mejorando espacios deportivos”. Al proyectarse en el tiempo remarcó que “este año continuamos con otros clubes para llegar a cada joven y adultos que deseen acercarse al deporte. Es una política provincial que sin lugar a dudas replicamos y proyectamos en Angaco”.

La final del Campeonato se vivió en una jornada agradable con la presencia de todos los clubes, equipos, comisiones directivas, autoridades departamentales y los apasionados simpatizantes.

El Intendente agradeció la participación y predisposición de cada Comisión Directiva que se sumó la iniciativa de realizar un campeonato local, a cada integrante de la organización”. También resaltó a cada simpatizantes por el comportamiento que permitieron dos jornadas a puro fútbol.

