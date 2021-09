ANDRÉS DÍAZ CANO: “LA INDUSTRIA VA A SEGUIR CRECIENDO, NO TIENE TECHO”

El ministro de Producción y Desarrollo Económico de la Provincia dio un diagnóstico alentador de la actividad industrial y pronosticó un futuro de marcado optimismo para todos los sectores productivos.

Definiciones como: “La industria sanjuanina es competitiva en todos los sectores”, “nos asombra que el nivel de inversión es muy grande” y “va a seguir creciendo, no tiene techo” hablan del buen presente que experimenta, al menos desde la óptica del Ministro de la Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano.

El funcionario la catalogó como diversificada, con grandes empresas con 700 u 1.000 empleados, pero también con otras pequeñas. Destacó que la mayoría son netamente sanjuaninas, familiares y también con emprendedores jóvenes que han visto oportunidades para avanzar.

Esa diversidad hace que exista un importante nivel de empleo. Por eso citó que “antes de la pandemia SJ tenía el 2,5% por ciento de desempleo, es decir prácticamente pleno empleo, y en la última medición arrojó 4,4%”, aseguró.

Agregó que “nos asombra porque el nivel de inversión que hay es muy grande y lo observamos en los distintos programas y créditos subsidiados que otorgamos a través de los bancos y fiduciarias”, expresó.

Insistió en la variedad de industrias que existen como la farmacéutica, textil, metalúrgica y de alimentos, por citar algunos ejemplos. Acotó que muchos han visto este nicho de negocios y están invirtiendo en el mercado externo (exportando), nacional y provincial “que es lo que pretendemos” afirmó el ministro.

Amplió que no tiene información de que por efectos de la pandemia o económicos algunas industrias hayan cerrado sus puertas en la provincia. Por el contrario, repitió que hay una gran inversión y que próximamente se va a instalar una nueva fábrica de tomates en el departamento 9 de Julio que se sumará a la estatal. La misma es de capitales entrerrianos.

Otra empresa se instalará en Zonda con 260 hectáreas de nogales y una más en el Polo de Desarrollo Productivo de Valle Fértil con el cultivo de alfalfa.

Por otra parte, se inauguró en dos etapas la empresa de combustibles ubicada en Ruta 20 frente al aeropuerto y otra de máquinas viales.

También puso el acento en el empuje que tiene la economía del conocimiento, cuya ley fue presentada la semana pasada para otorgar los beneficios necesarios. “Esto abarca a todos los sectores porque implica incorporar nueva tecnología y para ello hay que capacitar a los trabajadores”. Reflexionó que en todos los sectores es altamente competitiva desde el punto de vista de la tecnificación y por eso existe un alto nivel de exportación.

Indicó que esto es posible debido a que todos los sectores de la economía sanjuanina están asistidos, ya sea por créditos subsidiados o por aportes no reembolsables (ANR) a través de las distintas cámaras que tienen para trabajar en forma directa con los asociados.

Acerca del atractivo de invertir en SJ se debe a que no hay conflictos sociales, existe seguridad jurídica y además desde el gobierno se brinda ayuda y asesoramiento para las correspondientes habilitaciones.

Díaz Cano puso de relieve la excelente relación que existe entre el gobierno y la Unión Industrial de San Juan (UISJ), antes con el expresidente Hugo Goransky y ahora con el actual, Ricardo Palacios.