Andrés Cantos y un nuevo paso con suspenso en La Voz

En la noche del lunes se enfrentaron en los nocaut del reality, el jujeño Leonardo Jurado y el sanjuanino. El representante del norte argentino se impuso. Luego cuando vino la posibilidad de los robos, se vino una cadena de pedidos a Andrés, quien se quedó con Laly.

El reality de la Voz Argentina que se emite por Telefe sigue dando sorpresas agradables para SJ. Es que los representantes locales continúan avanzando.

El lunes a la noche se dio algo muy particular en el nocaut entre Leonardo Jurado de Jujuy y Andrés Cantos de SJ.

El nocaut fue para el joven representante de Jujuy, quien hizo una magnífica interpretación de Lucía, de Joan Manuel Serrat, que emocionó a su coach, Ricardo Montaner. En tanto que Andrés Cantos interpretó “Ahora quién”, de Marc Anthony.

El cantante sanjuanino se preparaba para despedirse del programa. En ese momento agradeció la posibilidad “de darnos lugar a estos soñadores que venimos con nuestras maletas llenas de sueño. El estar acá, ya ganamos en que nos vean, que nos escuchen y que existimos para ellos. Luego de eso vinieron los abrazos de despedida.

Lo cierto es que cuando iba llegando hasta el lugar en que estaba Leonardo Jurado donde iban a compartir sus últimos momentos, desde el jurado Lay apretó el botón de robo y de esa forma le daba de nuevo el ingreso al sanjuanino.

Tras un abrazo con Laly y la alegría de los Montaner por el robo de Laly, con los ojos llenos de lágrimas, Andrés de nuevo subió al escenario de la Voz.

“Me siento bien, sos un amor”, le dijo a Laly. “Me olvidé de decir cuando me iba que los sueños se trabajan y creo que había trabajado un montón para estar acá”, dijo el joven artista sanjuanino entre lágrimas de emoción.

Laly afirmó que “las palabras que nos dijiste las sentí, sos un gran cantante. Se han ido un montón de buenos cantantes y lo tuyo es otra cosa, tenés que estar en este programa si o si”.

Cuando todo estaba casi cerrado y el sanjuanino iría al TEAM de Laly fue Ricky quien también reclamó al sanjuanino para su TEAM. El hijo de Ricardo Montaner afirmó que “yo me acordé lo que dije la primera temporada, este año Mau y Ricky van a ganar la Voz Argentina. Por esto necesitamos tener a un finalista como vos en el equipo”.

De nuevo en el instante en que Andrés iba a elegir entre Laly y Mau y Ricky, fue Soledad quien también apretó el botón de robo y de ese modo la folklorista también lo reclamaba para su equipo. De nuevo la elección del sanjuanino volvía al principio. “Fue un impulso, no me pude contener”, dijo la oriunda de Arequito. “Todo este tiempo nos permitió conocerte desde otro lugar. Lo que dijiste de la mochila de los sueños nos pasa a todos y todo el tiempo. Es lo que nos pasa adentro, más allá de lo que ocurre en el afuera”.

Luego de esto, el sanjuanino tendría que elegir entre los tres equipos que se habían peleado por él. En Andrés pesó el hecho de que fue Laly la primera que lo reclamó, por ello se incorporó a su equipo.