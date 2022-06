Andrés Canto: “Amo a mi SJ y siempre vuelvo a lo que fuí”

El joven policía y cantante representa por segunda vez a la provincia en La Voz Argentina y en diálogo con Zonda Diario, contó sus sensaciones tras la última presentación. “La idea del poncho sanjuanino salió de la galera”, confesó.

Andrés Cantos es un joven de 26 años, oriundo de La Bebida en Rivadavia y días atrás deslumbró al jurado de La Voz Argentina.

Tras su primer intento en 2021, donde no pasó las audiciones a ciegas, esta vez el artista sanjuanino se presentó con una canción de Pablo López, que hizo que se dieran vuelta Ricardo Montaner, Soledad y Laly Esposito.

Pese a su corta edad, Andrés tiene una amplia trayectoria tanto en San Juan como en el resto del país, ya que en varias ocasiones fue seleccionado para representar a la provincia en el PreCosquín. Por otra parte, viene de una familia en la que la música tiene un gran papel, ya que es hijo del reconocido Abelino Cantos.

Es papá y también las melodías lo acompañan en su trabajo, ya que es funcionario policial y forma parte de la banda de música de la policía. “Me siento un poquito más confiado. Creo que la experiencia de ya haber participado en La Voz anterior, me deja más confianza que es lo que necesitaba para tratar de ser lo que siempre quise ser: un artista en toda su plenitud”, asegura.

Cuenta que la idea del poncho sanjuanino “salió de la galera, fue un gesto que quise hacer. La presentación en las audiciones a ciegas fue preciosa, muy linda experiencia, ya que es más placentero el que se dieran vuelta al intentarlo por segunda vez”.

Agrega que se siente contento con ese logro y sigue trabajando duro para la próxima etapa.

Sus proyectos personales van de la mano con todo lo que le está sucediendo. “Estoy grabando mi primer sencillo que seguro pronto saldrá con mis amigos de Retoño Audio Contenidos”.

“Amo mi SJ y por sobre todas las cosas, siempre vuelvo a lo que fui: un chico sanjuanino enamorado de mi cultura. No solo la llevamos en el canto, sino que también en la vida cotidiana con costumbres de amasar el pan, las semitas, tomar mates los domingos y comer asado en familia”.

La experiencia de participar en el programa La Voz la describe “en lo personal como algo que siempre quise, el sentirme pleno como artista y en lo profesional, estos realitys son momentos preciosos, los cuales debemos saber aprovechar y me encanta”.

A los jóvenes artistas sanjuaninos que recién empiezan, Cantos les aconseja que se animen a conseguir sus sueños. “Los sueños se trabajan, siempre lo dije y si te dicen no, sacudite y seguí adelante”.