“Ando por tu zona y las pistolas se me ofrecen”: las letras de Nahu WW el trapero sospechado de matar a “Pochi”

Ya se entregó a la Justicia el principal acusado de matar a balazos a un excvonvicto en la Villa del Sur.

Nahuel Guardia Sosa de 19 años está detenido tras ser señalado com presunto autor del disparo que le causó la muerte de Matías Emiliano Maurín de 26 años, en medio de una gresca en la Villa del Sur en Chimbas. Nahuelito, como lo conocen, es un trapero sanjuanino que ya tiene varias producciones audiovisuales en su haber.

El abogado defensor del joven, Jorge Olivera señaló en radio Estación Claridad que «mi defendido, cuyo apellido es Sosa Guardia, asegura que al momento de la muerte de Maurín estaba en un cumpleaños de 18 en otro lugar. No estuvo ni participó en la gresca. Vamos a ofrecer testigos; personas que estuvieron con él. No todas fueron familiares. Vamos a discutir durante el proceso cómo se presentará la prueba. Quiero que quede claro que él me aseguró que no estuvo en esa pelea entre bandas”.



Al mejor estilo L-Gante, el sanjuanino se hacía llamar Nahu WW y desde hace pocos meses comenzó un camino como cantante. Tal es así que creó una página en youtube con ese nombre y otra en facebook. En ambas luce un look muy particular con el pelo celeste, casualmente el mismo color con el que se lo vio cuando se entregó a la justicia este martes.

“ANDO POR SU ZONA Y LAS PISTOLAS SE ME OFRECEN”, ASEGURA NAHU EN SU TEMA “AMOTINADO”

En tanto a el señalamiento de los vecinos hacia el joven artista, su abogado aclaró:»eso lo sabremos en la audiencia de formalización. Allí conoceremos los elementos del Ministerio Público Fiscal. Sabemos, sí, que estamos hablando de familias con una disputa de vieja data».