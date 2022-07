Analizan sancionar a Unión con partidos sin público

El presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Juan Valiente, aseguró que los clubes deberán hacerse cargo de los daños en el estadio del Bicentenario y que se busca terminar con estas inconductas del Azul con sanciones firmes.

El día después de los graves incidentes ocurridos en el estadio del Bicentenario, en la final entre Unión y Aberastain, el presidente de la Liga Sanjuanina tomó la voz de mando y en esta semana se podrían definir sanciones para el club de Villa Krause.

En el programa “Lo que pasa” de Canal 35, el dirigente expresó su malestar por lo vivido en el estadio mayor sanjuanino.

“Un grupo hinchas de Unión, no todos, pero un grupo importante ingresó a la cancha forzando las puertas de ingreso y rompiendo los alambrados para festejar. Pero lo único que lograron con su accionar es que la gente de Unión no celebre un título conseguido en buena ley” empezó diciendo Valiente.

A lo que agregó “El viernes nos reunimos con todos los dirigentes para que esto no pasara. Pero estaba claro que los hinchas de Unión tenían previsto ingresar a la cancha. La situación superó al operativo y la manera de terminar con esto es tomar medidas. Estamos analizando sancionar a las instituciones, ponernos firmes para que esto no vuelva a ocurrir” expresó el dirigente.

Anoche después de la entrega de premios en la reunión del Consejo Directivo se habló de este tema y se comienza a analizar castigos con partidos a puertas cerradas para los que generen problemas como los sucedido el domingo y el primero en caer sería Unión.

Esa es una determinación que le cabe al Consejo, la de programar el partido sin público para Unión. Además de la sanción de carácter económica que se le daría al Azul desde el Tribunal de Penas de La Liga Sanjuanina de acuerdo con el informe arbitral.

“Esta sanción no será a nivel deportivo, porque el partido se desarrolló con normalidad y hay un legitimo campeón, pero no podemos permitir mas estos problemas y si tenemos que tomar medidas que sean graves para con el club lo haremos para que entiendan los hinchas los daños que con su inconducta perjudican al club” concluyó Juan Valiente.

La posición de la Policía

Desde la Policía de San Juan, el comisario Roberto Cepeda, encargado del operativo en el Bicentenario sostuvo que “Se trató de evitar un mal mayor y que no hubiera heridos entre los hinchas asegurando la integridad del espectador. Hubo 5 aprehendidos. Hemos tenido en el campeonato varios inconvenientes con la parcialidad de Unión. Creo que debemos copiar lo que se hace en otras ciudades que es sancionar al club. Además esto se solucionaría con el derecho de admisión” dijo el comisario.

El descargo de Unión

El presidente de Unión Daniel Rony Peña se mostró muy dolido con lo sucedido el domingo pero también se defendió.

“Estoy amargado porque no se pudo coronar como se debía el plantel, el cuerpo técnico y los verdaderos hinchas. Había hablado con los referentes de la hinchada para evitar esto, pero ¿no entiendo si es una venganza personal o qué?. Lo que si también debo decir que hubo errores en la organización de la Liga. Pusieron 2 taquilleros para nosotros y había gente afuera que no pudo entrar en tiempo y en forma. Hubo demoras y mal manejo, pero eso no se dice en ningún lado” aseguró el presidente Peña.

¿Hincha y ladrón?

Dentro de los incidentes registrados el domingo en el Bicentenario, un periodista de Radio Santa Cecilia fue asaltado en el propio campo de juego.

Las cámaras de Telesol tomaron el momento en que el hincha de campera celeste y negro con gorra rosada se acerca al periodista por atrás y le saca el celular del bolsillo y sale corriendo.

Luego se conoció una foto en la que se ve a una persona con la misma descripción. El celular tenía GPS y se advirtió que a las 2.40 del lunes se realizó una transferencia a Mercado de Pago. La policía ya estaría al tanto del tema.