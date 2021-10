Ana Paula Torres: “busco que mi música tenga contenidos”

La joven cantante de 19 años sigue avanzando y creciendo en su música. Dice que la pandemia a los artistas les sirvió para crecer. Su próximo desafío es grabar un demo. Afirma que “me encanta la música en vivo”.

Ana Paula Torres tiene un presente muy bien marcado en la música sanjuanina. La joven que comenzó a los seis años-hoy tiene 19- ha logrado posicionarse y ser reconocida en el medio local como una de las voces femeninas de la provincia.

La artista estuvo en Zonda Diario y habló de su presente. Recordó sus primeros pasos en los escenarios y el parate que hizo al solo efecto de cuidar su instrumento, la voz. Desde hace unos años regresó y de poco se fue consolidando con un estilo propio muy cercano al pop fusión, que hace que sus interpretaciones sean una caricia al alma.

“Desde muy chiquita me di cuenta que me gustaba mucho la música”, cuenta y sus ojos se le iluminan. Fue en ese tiempo en que “le dije a mis padres quiero ser cantante”. Fue cuando comenzó con su formación con profesores y luego con la experiencia de sus primeros escenarios. En post del crecimiento, tuvo que parar, aunque le encantaba cantar, con el solo objeto de cuidar su voz. “Es muy difícil que un niño salga a cantar por este proceso de crecimiento. Es muy importante que se perfeccione”. Considera que la formación no solo debe ser en lo vocal, sino también en lo personal “un artista es un complemento de todo”.

En la actualidad Ana Paula se sigue perfeccionando y hoy estudia Profesorado y Tecnicatura en Canto en la UNSJ. Lo que le permite crecer en los escenarios

Sobre los géneros musicales que cultiva afirma “hoy es muy distinto a lo que era antes. Arranqué con folklore, luego pasé por el Pop, Melódico y terminé fusionando lo que a mí me nace desde el corazón. Hago Pop con aire de folklore”. De chica tuvo varios referentes, “pero en la actualidad aprecio lo que cada artista hace e intento aprender de ellos”, pero sin dudas cuando profundiza, la banda inglesa Queen es la que más la marca.

También remarca que “me gusta mucho lo que canta René, con Calle 13, que tiene un mensaje increíble y a pesar de todo lo que le pasó pudo seguir”. Sus mensajes “son muy profundos, muy urbanos y tiene mucho por decir”.

Ana Paula Torres 1 of 7

Ante estas influencias afirma que “me gustaría basar mi música en los contenidos, que haya cosas para decir y tener un impacto”. “En estos tiempos nadie se guarda nada y se opina de todo. Ya no es como antes, que cuando se hablaba de política era bastante complicado, no hay prohibiciones. Creo que la música debe tener una llegada diferente”.

De todos modos, cuenta que a la hora de cantar “si la gente lo pide hacemos de todo. Lo hicimos en pandemia en los vivos. El tema que pedían lo hacíamos para distraer un poco”.

La pandemia tuvo su impacto en los artistas y Ana Paula no fue ajena a ello. “El freno de la pandemia nos sirvió para pensar en lo que estábamos haciendo y perfeccionar el producto”. En general considera que “a los artistas no incentivó a ser más creativos, pero en no poder subir a un escenario fue muy doloroso”.

Respira profundo y afirma “ahora que de nuevo se está abriendo todo es un gran alivio”. Volver a sentir un escenario “es como estar en casa, el escenario es una casita andante. Subirse al escenario, cantar y encontrarse con un aplauso es un alivio y reconforta al corazón. Es sentirse en casa, calentito”.

En este recorrido por la música reconoce que “en la medida que vas creciendo hay comentarios que te dicen que de la música y el arte no se puede vivir y no es así. Es como cualquier carrera que tiene sus sacrificios, su trabajo y su tiempo. Sé que se puede vivir el arte y está en uno mismo no bajar los brazos y seguir adelante”.

Por último, contó que “también me animé a escribir. Tengo tres canciones y solo una la tengo publicada en el canal de You Tube- Ana Paula Torres Oficial-, el tema se llama Tu y Yo. Sigo escribiendo porque tengo la idea de sacar un demo con mis canciones y ver como lo recibe la gente y si gusta”

La próxima

Ana Paula contó que el próximo 24 de octubre, a las 17.50, estará en el escenario de la Feria de la Cultura Popular y el Libro de Rawson. “Tenemos una propuesta muy bonita por lo que invitamos a la gente a que nos acompañe”