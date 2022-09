Ana Paula Anzor: Una embajadora que sabe bien “Lo que Pasa”

La flamante conductora ya forma parte del staff de ZondaTV. Cuenta parte de su vida, sus sueños y la relación entre el arte y la comunicación.

Ana Paula es una mujer que lucha día a día por sus sueños y convicciones. Siempre supo lo que quería. Desde muy chica sabía que quería dedicarse al arte y ahora también, a la comunicación.

“Incorporarme al Grupo Zonda fue una grata sorpresa, siempre estoy tratando de aprender lo más que pueda. Me han recibido muy bien, me sentí súper cómoda”, destaca la flamante conductora de Lo Que Pasa junto a Omar Andrada, de lunes a viernes de 10.30 a 13 hs.

“Me encanta poder llegar a la gente y transmitir un mensaje, que te entiendan y escuchen. Creo que los sueños se trabajan y no hay que rendirse nunca”, destaca.

Una vida de arte

Ana Paula empezó haciendo comedia musica. Era tímida y no hablaba mucho en la escuela. Luego siguió con el folclore, el ballet, danza clásica y contemporáneo. Se convirtió en una profesión. “Como bailarines representamos a la provincia muchas veces en el Festival de Laborde en Córdoba”.

“En 2019 fui como paisana provincial, quedamos finalistas con el ballet y me consagraron como paisana nacional, un gran honor. Hice muchas actividades siendo paisana”, cuenta Ana Paula.

“Siempre estoy activa y disfruto todo lo que hago. Recorrimos muchas provincias y festivales, fue un año precioso, después vinieron muchos cambios en el rol de la mujer en el festival”, destaca.

“Luego me eligen embajadora de Chimbas en 2020 pero nunca dejé de bailar. Estuve en varias obras en el Teatro del Bicentenario”, agrega.

Incluso, desde hace dos años forma parte de la temporada en Carlos Paz con Angel Carbajal, director de America Show, en la que ganaros varios premios y también de la obra Bien Argentino.

Cuando profundiza en su forma de ser, afirma que las raíces y la tradición “son lo más importante en mi vida, creo que no debemos olvidar de donde venimos y creo que tenemos que valorar nuestra identidad y saber representarla”.

Después de ser embajadora, empezó la pandemia, y trabajó en CuidarTV. Tras dos semanas de ensayo, condujo un programa en vivo durante dos horas. “Fue un ciclo muy lindo en el que aprendí mucho. Descubrí dentro de la comunicación y los medios otra pasión que me encanta”.