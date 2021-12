Amigos del lupus SJ pide una sede para poder reunirse

Hace seis años nació “Amigos Lupus San Juan” y la intención es poder transformarse en una Fundación para contener a más de un centenar de sanjuaninos que viven con la enfermedad y brindarles ayuda.

Lupus significa lobo en latín, es un nombre muy antiguo que se debe a que esta enfermedad (lupus) puede manchar la cara de las personas y esto se lo atribuía al rostro de los lobos.

Todos los días, más de 5 millones de personas en todo el mundo luchan contra las consecuencias de esta enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunológico se desequilibra, produciendo anticuerpos que atacan tejidos y órganos sanos.

Mientras que algunos grupos de personas desarrollan lupus con más frecuencia que otros, el lupus se desarrolla en personas de todas las edades, razas, etnias y géneros.

Desde ALUSAJ queremos dar visibilidad a todas las personas que transitan junto a nosotros, con dignidad.

En busca de una sede

Para ALUSAJ (Amigos Lupus San Juan) han sido momentos difíciles durante la pandemia, ya que sus socios no han podido reunirse. Según cuenta Silvia del Valle Romero, Presidenta de ALUSAJ, necesitan un espacio físico para nuestras reuniones de grupo y contener a quienes lo requieran.

“Apenas hemos podido reunirnos en alguna confitería con protocolo de por medio, reunirnos quienes padecemos lupus es hablar el mismo idioma porque entendemos nuestro dolor”, agrega Silvia.

Actualmente, el Lupus no tiene cura no han aparecido medicamentos nuevos, en los más de 40 años que se conoce la enfermedad, y muchos de los que se prescriben provienen de investigaciones de otras enfermedades.

La detección precoz y su diagnóstico son la clave para aumentar la supervivencia y la calidad de vida del afectado.

Campañas solidarias

ALUSAJ también trabaja para quienes más lo necesitan. Sus socias recolectan ropa en buen estado para entregar a gente que realmente lo necesita. Ya acondicionaron bicicletas para niños de Carpintería que debían caminar varios kilómetros para ir a la escuela.

También llevan a cabo una campaña para recolectar cajas vacías de Polirreumin.

Quien pueda colaborar, llamar al 2644145626. “A veces se nos hace imposible conseguir en los hospitales provinciales”, señala del Valle Romero.