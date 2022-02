Alvaro Olmedo ultima “Delirios de Autor, Autor de Delirios”. Licenciado en Ciencias Políticas y docente e investigador universitario, Álvaro Olmedo es -además- uno de los escritores destacados de la provincia, referencia que ha construído a partir de sus publicaciones, que incluyen novela, ensayo, guión y especialmente poesía.



El comienzo de este año encuentra a Olmedo a punto de editar su libro de poesía “Delirios de autor – Autor de delirios”, premiado en la última convocatoria del San Juan Escribe. “Es un libro del amor y las formas antojadizas del desamor. No es autorreferencial, busca ampliar la mirada y convocar a tantos otros”, define.

“En otro registro, estoy escribiendo un ensayo sobre el neoliberalismo. Creo que eso nos envuelve y tenemos la tentación de naturalizarlo. De lo mucho sabemos poco”, explica.

El escritor cuenta que tiene una novela “terminada, es decir en condiciones de ser reempezada y ahí vamos”.

“Luego del flagelo de la pandemia, volveré a los encuentros con mis colegas. Ansío mucho esos espacios de creación, libertad y fraternidad”, agrega.

La literatura en SJ

A la vez, Olmedo realizó un breve análisis de la literatura en la provincia. “No hay duda que hay cientos y cientos de personas que quieren, desean o necesitan expresarse con la palabra. Los concursos nacionales y provinciales dan cuenta de esa realidad. Pero escribir es un oficio, tiene sus técnicas, secretos y quehaceres propios de la escritura creativa. Acá empiezan los problemas”, expresa.

Según Olmedo, “quienes quieren escribir comienzan de manera muy autodidacta y ningunean a los talleres. Por múltiples razones digo que hoy no se puede escribir con solvencia sino es con talleres literarios. No hay tiempo de autoaprendizajes tan complejos. Y salvo alguno que otro esfuerzo casi aislado, la Provincia no auspicia de manera contundente los talleres como verdaderas canteras de creación y talentos”.

Para Olmedo, “muchos funcionarios no entienden bien la función del escritor, ni la indisoluble ligazón entre la palabra, la creación de discurso y la hegemonía, que no por casualidad siempre termina en dominación. A muchos les basta con un acto estético y se olvidan de la ética de la construcción que conforma a las sociedades”.

“San Juan siempre entrega escritores que se destacan en el concierto nacional e internacional, pero todo es muy a pulmón, con mucho sacrificio individual. En la tierra de la mejor pluma de América se aprobó una ley de mecenazgo estatal para la edición y difusión de libros y obras musicales, pero luego fue vetada y ahí se terminó”.

“El que quiere publicar tiene que autoeditar. Los costos excluyen a las buenas obras. Hay que implementar políticas públicas profundas para revertir esta situación. Los jóvenes están ávidos de expresarse con palabras. Tenemos que ir por ellos”, destaca.