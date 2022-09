Almorzando con Juana: el giro de tuerca al formato

La conductora y actriz comenzó este domingo con la primera temporada de Almorzando con Juana Viale

Tras el esperado regreso de Mirtha Legrand a la televisión, este domingo Juana Viale también volvió a la pantalla horas después de que lo hiciera su amada abuela. A las 13.45 en El Trece, la locutora del ciclo Adriana Verón anunció: “Con ustedes Juana” y se abrieron las puertas donde la actriz y conductora salió a escena vestida con un conjunto verde lima, diseñado por Gino Bogani, mientras de fondo sonaba la nueva cortina musical de ciclo Siempre contigo, interpretado por Valeria Gastaldi.

“Buenas, buenas… El primer programa de mi ciclo Almorzando con Juana. Bienvenidos a todos del otro lado. Sé que había mucha expectativa por mi regreso. Soy un nervio caminando, pero estoy muy feliz de estar acá”, comenzó diciendo la nieta de Mirtha Legrand.

“Tenemos muchas cosas para hacer porque es el primer programa. Todo lo que tenía que salir mal salió mal, así que ahora va a salir todo perfecto aquí y en el ahora. Me vine tranqui como siempre para arrancar el ciclo”, continuó y mostró su look y la escenografía.

En cuanto a su vestimenta, detalló: “Es un conjunto de pantalón de strass, camisa abierta en el frente. Con Bogani estamos en crisis y no teníamos botones -bromeó- Es una camisa seda natural, y este conjunto también tiene una cola”.

“Me siento una reina, gracias por acompañarme del otro lado de la pantalla y parte de todo este agradecimiento se ve en la cantidad de flores que no han enviado, aunque creo que heredé un par de flores de mi abuela”, bromeó Viale en referencia a la cantidad de obsequios y presentes que recibió de sus más cercanos y de artistas como Maluma que le mandó un ramo de flores.

“Se armó una expectativa en torno al programa grande”, dijo Juana que enseguida por los nervios que le generaban este debut acudió a tomar un vaso de agua porque “se le secaba mucho la boca”, argumentó.

Luego, la actriz y conductora se emocionó al punto de las lágrimas cuando contó que la cortina de su programa. “Va a ser el nuevo hit y siempre voy a salir con esta canción. La compuso Valeria Gastaldi, es hermosa y ella es una hermana del alma. Estoy muy agradecida porque la conozco hace muchos años y es parte de mi familia”, describió. “Es muy loco como los círculos se cierran, pudimos trabajar juntas y a ella con su voz hermosa le pedí que cante esta hermosa canción Siempre contigo”, completó.

“Como verán llegamos un poco relajados, llegamos con el programa en septiembre con el destello de la primera y estamos nosotros floreciendo”, dijo luego sobre el retraso del comienzo de los clásicos almuerzos que este año llevan su nombre.

Antes de presentar a sus cuatro invitados, Carolina Pampita Ardohain, Guillermo Coppola, El Polaco y el periodista especializado en policiales Rolando Barbano, Juana tomó el Martín Fierro que ganó a mitad de año por su labor en conducción femenina durante el 2021 y agradeció nuevamente el premio.

“Yo pongo la cara, pero hay un equipo atrás. Sin ellos, no hubiéramos tenido el resultado que hemos tenido. Gracias a ellos pude hacerlo y me gané un premio. Ahora tengo mi programa y me voy a tomar el tiempo que yo quiero”, lanzó picara la conductora cuando la estaban “apurando”, en medio de sus palabras, para que continúe con la rutina del envío.

