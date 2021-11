Allende en línea con Uñac criticó a dirigentes opositores de afuera

“Pretenden hacernos creer que nos van a defender cuando jamás tuvieron empatía con nosotros”, aseguró el candidato a diputado nacional en primer término por el Frente de Todos.

Escribe: Omar Andrada

A prácticamente una semana del acto comicial del 14 de noviembre en el que se elegirá la renovación de los representantes en la Cámara de Diputados de la Nación, Walberto Allende, candidato en primer término por el Frente de Todos de SJ, criticó a los dirigentes foráneos opositores que visitaron en los últimos días la provincia.

En el programa Diario 35 de Zonda TV el actual diputado nacional que aspira a renovar su banca en el Congreso y en línea con el Gobernador Sergio Uñac, aseguró: “A mí me parece bien que vengan y vean realmente lo que hemos generado todos los sanjuaninos y lo difícil que es vivir en el interior del interior. No somos la Pampa Húmeda, pero hemos sabido generar actividades que nos permiten tener la provincia que tenemos. Lo que nos molesta es que nos vengan a decir de Capital Federal, que no entienden absolutamente nada lo que significan las economías regionales, la minería y el esfuerzo que hacemos, como manejarnos. Eso es lo que nos molesta”, dijo en tono firme.

En la misma sintonía se había expresado el gobernador en un acto partidario exteriorizando su molestia por referentes del Juntos por el Cambio a nivel nacional que desembarcaron en la provincia como el Jefe de Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta, el presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo y el senador Martín Lousteau. “Que no nos digan qué hacer, que vengan a copiar” dijo cuando afirmó que “nos dan un decálogo de cosas que tenemos que hacer”.

Allende centró su crítica refiriendo que “pretenden manifestar que nos van a defender cuando jamás demostraron tener empatía con nosotros. Nunca votaron una ley que beneficia al interior. Por ejemplo, la de Zona Fría porque de los 18 diputados nacionales que tiene Capital Federal una sola diputada votó a favor”.

También remarcó que “cuando vino el presidente del radicalismo, nuestro vecino separatista, dijo que va a defender a los sanjuaninos pero cuando tuvo que bajar y dar quórum para votar la ley que beneficiaba a los viñateros y, teniendo en cuenta que Mendoza es la provincia más importante productora de vinos y de la vitivinicultura, no dio quorum”.

El ex intendente de 9 de Julio remató diciendo que “vienen a prometer cosas que no las hicieron cuando fueron gobierno hace cuatro años atrás. ¿Porqué no tomaron esas medidas que ahora pretenden hacernos creer que las van a tomar? No se puede volver para atrás”, sentenció.

Allende se mostró optimista respecto del resultado de las próximas elecciones. “Se va a superar el resultado y vamos a ampliar la diferencia, uno lo puede palpar”, aseguró al tiempo que confirmó que el cierre de campaña será en Albardón. Además agregó que en los próximos días en Diputados van a ser tratadas dos leyes muy importantes referidas al tema energético, una presentada por él y la otra por los gobernadores de las provincias del norte del país.