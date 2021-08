Alimentos y medicamentos suben más que la inflación

Los productos de la canasta básica escalaron este mes un 3,2% según una medición privada.

El precio de los alimentos volvió a poner presión sobre la inflación durante agosto y, según estimaciones privadas, se mantiene por encima de la barrera del 3 por ciento mensual.

El capítulo de alimentos y bebidas alcohólicas constituye una de las principales preocupaciones para el Gobierno, que aún no logró ponerle el freno esperado, a pesar de los controles y los programas oficiales De acuerdo con datos de la consultora LCG, la suba de alimentos a lo largo de agosto escaló a un 3,2%, impulsada por panificados, condimentos y bebidas. Desde la asociación Consumidores Libres ,el representante legal de la asociación, “la inflación de alimentos no cede en la previa electoral”.

En declaraciones radiales, remarcó que pese a que el Gobierno “intenta contenerla pisando el dólar y con controles de precios, en agosto volvería a rondar el 3%”. La suba sostenida de alimentos tiene particular importancia porque impacta de manera directa sobre los niveles de indigencia y pobreza, otra de las preocupaciones para el equipo económico.

AUMENTOS

1,42%

Subió la canasta básica en agosto, según la Asociación de Consumidores Libres y 34,95% desde enero.

56,4%

Treparon Alimentos y Bebidas durante los últimos 12 meses, según el Indec.

LOS ANTICONCEPTIVOS AUMENTARON 86,4%

Los medicamentos ambulatorios aumentaron un 28,6% en el primer semestre del año, por encima de la inflación que se ubicó en un 25,3% para ese período, según datos de la Unión Argentina de Salud.

Además, advirtió que los incrementos en los precios de los medicamentos “están teniendo una creciente incidencia en los costos de la salud” y subrayó que “tiene como consecuencia el deterioro del sistema”.

62,6%

Fue la suba interanual de los medicamentos, en medio de la pandemia.

93,8%

Trepó el Enapril, otro de los medicamento de mayor uso bajo prescripción.