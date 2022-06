Alimentos frescos y ecológicos para SJ

En la actualidad comercializan sus productos en diferentes ferias agroproductivas o en sus fincas. El grupo está compuesto por unos 15 productores que mejoraron sus sistemas de trabajo, producción y comercialización.

La Agroecología es una manera de conectar los conocimientos tradicionales y científicos con el fin de producir alimentos de una manera más sostenible. Es por ello que, desde la dirección de Producción del Municipio, con el apoyo del intendente Rubén García, en un trabajo con pequeños productores del Médano de Oro se organizaron apuntando a la producción agroecológica. La idea era estar a tono con la demanda del mercado que cada día pide más productos sanos y a mejor precio.

Al dar detalles de lo que se está haciendo en el Médano de Oro, Juan Manuel González explicó que “creamos un espacio con pequeños productores familiares que tienen otra forma de entender la producción primaria. A partir de ello con el trabajo junto a otras instituciones como el INTA, el IPAF, la UNSJ, la UCCuyo potenciamos nuestra acción en Médano de Oro”.

En el inicio, en conjunto con las instituciones, se armó un espacio en común y “luego en 2019 se constituyó la Mesa de Agroecología”. Esta está conformada por productores familiares y técnicos de las instituciones que participan de la iniciativa- Municipalidad de Rawson, INTA e IPAF-. En la actualidad conforman la mesa agroecológica unos 15 productores.

Explicó que este espacio es “una mesa de discusión, de ideas, alternativas y saberes. Los objetivos que persigue son responder a las necesidades locales de los agricultores familiares de una alternativa productiva que no tiene que ver con lo convencional”.

González consideró que la agroecología es un paradigma muy amplio que “contempla lo ambiental, lo productivo, lo social, lo técnico. Es todo complemento”.

Vale marcar que este tipo de producción tiene como objetivos la no utilización de agroquímicos de síntesis. En la mesa también hay espacio para el planteo de nuevas experiencias “como la generación de bioinsumos. Si uno los sale a comprar tienen un costo muy alto en la producción”, que no tiene que ver con la economía de estos productores familiares. “Por ello hemos hecho pruebas para hacer bioinsumos como compostajes, bocashi, caldo sulfo-calcico, caldo, ceniza y fosfito. Son todas las herramientas necesarias para la agricultura familiar. Con desechos de las cosechas, guano de cabra, vaca generamos un bioinsumo que vuelve a la tierra. Lo que se busca es dar vida a la tierra.”

De hecho, este tipo de formaciones son dictadas por la mesa a los productores y son coordinadas por el municipio. Las mismas son abiertas al público que quiera participar. Un dato distintivo es que este tipo de jornadas se hace en fincas, donde el productor puede tener un contacto directo con la experiencia agroecológica de la que participan.

Sistemas Participativos de Garantías-SPG-

Juan Manuel González manifestó que tienen como meta trabajar en los Sistemas Participativos de Garantías. Estos son una herramienta apropiada para las organizaciones de productores familiares, dado que promueven los procesos agroecológicos, a la vez que garantizan la calidad ecológica de sus productos, basándose en la participación, la confianza y las redes sociales. “Es como un camino paralelo a una certificación de alimentos. Lo que certifica es la manera de producir de una unidad familiar”, detalló.

Afirmó que “los SPG incluyen a los productores, a los técnicos y también participan los consumidores”.

DEL PRODUCTOR A LA MESA DE LOS CONSUMIDORES

También en la producción agroecológica se toma en cuenta la parte social, donde pretenden que “sea más justo, por lo que trabajamos los circuitos cortos de comercialización. Con esto se busca preponderar más a los productores y productoras que participan”. Siguiendo este sentido es que tienen participación en la Feria Agroproductiva de Rawson, Feria de Médano de Oro y también tienen un puesto en la feria agroproductiva de la provincia. “También ellos comercializan en el circuito que está en el Médano de Oro”.

Agregó que “el objetivo es que el productor pueda ganar un peso más y que el consumidor pague menos”.

La mesa agroecológica tiene hortalizas de estación como brócolis, coliflor, acelgas, espinacas, lechugas, rúcula, coles de brusela. En verano hay zapallos, tomates, pimientos, albaca, berenjena. También tienen una pata pecuaria donde ofrecen productos animales como aves de corral- huevos y pollos caseros-, conejos. También hay quienes tienen leche de cabra, dulce de leche, queso de cabra. “Todos estos productos tienen los mismos principios, ecológicos desde lo productivo y más justos a nivel social”.