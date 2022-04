Algunos productores de alfalfa dejaron secar parte del cultivo por falta de agua. Los acuíferos han bajado y como consecuencia no pueden bombear. A su vez el agua de la red de riego no les alcanza para regar a manto. “Los productores plantan teniendo en cuenta el agua con la que cuentan”, dijo Julio Mena.

Escribe: Víctor García

San Juan es una de las provincias periféricas en lo que tiene que ver con la producción de ganado. De todos modos, tiene una superficie considerable en lo que respecta a la producción de alfalfa, lo que lleva a que se pueda comercializar en otras provincias. De acuerdo a las estimaciones en San Juan hay aproximadamente 7.000 hectáreas de pasturas, siendo Pocito el que más produce con alrededor de 840 hectáreas.

Lo cierto es que los productores de pasto están sintiendo el impacto de la sequía. “Hoy el agua de riego no alcanza para lo que necesitamos”, explicó Julio Mena, productor de pasto del Médano de Oro en Rawson. Al profundizar en sus conceptos contó que para poder regar los cultivos tienen que suplementar el agua que viene por la red de riego, con bombeo propio. “En mi caso bajó el acuífero y uno de los pozos no extrajo más agua”. Agregó que “para hacerla funcionar tengo que poner una electrobomba varios metros más abajo, pero eso requiere una inversión y también destapar el pozo”.

Vale aclarar que la provisión de agua para riego que se hace en gran parte del Médano es de perforaciones, a las que le tienen que sumar caudal de extracciones privadas. “El agua que tengo permiso para usar de la red de riego no alcanza”, manifestó Mena.

Este productor no solo vende su producto en San Juan, sino que también vende a La Rioja, Catamarca y Córdoba explicó que “en algunos departamentos, he conversado con algunos productores de 25 de mayo o Angaco, han dejado secar campos viejos de alfalfa, por falta de agua”.

En tanto que la situación en Valle Fértil, uno de los departamentos donde creció significativamente los cultivos de pasto, por apoyo municipal. “La mayoría de los productores de pasto del departamento riegan por bombeo, en la zona de Colonia de los Valencianos están funcionando unas 4 o 5 perforaciones y hasta el momento no hemos tenido problemas con que se bajen los acuíferos”, explicó Ricardo Vilanova. De todos modos aclaró que “en la zona de Balde de las Chilcas que ellos riegan por turno se puede producir problemas. Este año llovió poco en las Sierras y si la cosa sigue así se van a producir problemas”.

Riego a manto

La mayor extensión de los cultivos de alfalfa se riegan a manto, lo que implica inundar con agua toda la superficie. Algunos productores, a los efectos de tratar de optimizar el uso del agua los riegan por surcos, con lo que pueden regar sus superficies.

En la provincia en su momento se hicieron algunas pruebas de riego por aspersión, pero no prosperaron.

Entre los aumentos de costos y la demanda

De acuerdo a lo que contaron los propios productores en la actualidad el costo del fardo de pasto en San Juan es de alrededor de 500$ y se espera que pueda subir hasta los $700 en el invierno. Los productores sostienen que este incremento se debe a que en la temporada de invierno no hay producción y que en algunos casos los campos han producido menos fardos.

A su vez han tenido un incremento importante en los costos. Ricardo Vilanova contó que “el rollo de alambre de 45 kilogramos en 2021 costaba alrededor de 10 mil pesos y en la actualidad el costo promedio es de $26 mil”.

GANADERÍA LOCAL DE SJ

San Juan es una de las provincias periféricas en la producción ganadera. La mayor cantidad de animales son caprinos, que se crían de manera extensiva.

Hay que destacar que de acuerdo al Censo Agropecuario del 2018 en San Juan habían unas 5000 cabezas de equinos y aproximadamente unas 40 mil de bobinos.

El número de bobinos en San Juan se vio incrementado a raíz de la proliferación de los feedlot pero estos, han tenido una disminución importante en los últimos tiempos a raíz del incremento de costos de producción. Tanto en equinos como en bobinos, demandan pasto para su alimentación.