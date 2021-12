“Algún día voy a salir y vas a pagar todo”: la terrible amenaza de un golpeador sanjuanino

“Algún día voy a salir y vas a pagar todo”, le dijo después de golpearla, luego, llamó a la policía.

Un terrible caso de violencia de género salió a la luz este lunes cuando se conoció la condena a un golpeador sanjuanino. También se conoció la historia de sufrimiento de la mujer que fue amenazada por el hombre que le dijo: “algún día voy a salir y vas a pagar todo”.

De acuerdo a lo indicado por fuentes judiciales, el hecho se dio sábado pasado por la madrugada, en el interior de una casa del Lote 59, de Chimbas. Gustavo Daniel Toro llegó a su casa, estaba su pareja y una hija. Al ingresar a la cocina, comenzó a discutir con la mujer y empezó el calvario.

Se puso violento y le propinó una cachetada en el rostro. Luego le dio varios golpes de puño hasta que, involuntariamente, le pegó a la ventana. La rompió y se cortó en una de sus manos.

La víctima se fue al dormitorio para calmar a su hija y, de paso, alejarse del agresor. Pero éste la siguió y la amenazó diciéndole: “Llamá a la policía, decile todo lo que te hice. Llamala porque te voy a terminar matando. Yo voy a caer preso, pero en algún momento voy a salir y vos me vas a pagar todo lo que me has hecho”.

El violento fue quien llamó al 911. Al llegar la policía , lo arrestaron. Este lunes, mediante un juicio abreviado del sistema de Flagrancia, Toro fue condenado a 8 meses de prisión de cumplimiento condicional (no irá a la cárcel).

El delito que le imputaron fue el de lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar. Además, recibió la exclusión del hogar, prohibición de acercamiento a distancia no menor de 300 metros, prohibición de contacto y reglas de conducta.

