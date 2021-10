Alertan por invasión de catas en la ciudad

La sensación de que cada vez hay más catas en las zonas urbanas es una realidad. Enterate cómo espantarlas sin atacarlas.

Con sus sonidos característicos, las catas parecen haber invadido los árboles de la ciudad. ¿Por qué sucede esto? Desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, la bióloga Verónica Blanco aporta su conocimiento para entender el fenómeno.

Refiere que, para empezar, no son animales introducidos, son nativos de Sudamérica, pero la sensación de que cada vez hay más catas en las zonas urbanas de la provincia no es solo una impresión, sino una realidad.

“Si bien no existen estudios poblacionales que analicen el aumento de la población específica de catas (estos análisis ayudarían a idear estrategias para controlar su cantidad), se puede observar a simple vista que el número de estas aves ha aumentado. Esto no se debe a que sean una plaga, sino que es el accionar humano en actividades como la caza para convertirlas en mascotas o la urbanización lo que ha aumentado su número en la ciudad”, explica Verónica Blanco.

“En las zonas urbanas –dice la investigadora- fueron encontrando alimento y lugares para hacer sus nidos. Esto ayudó a su expansión. En cuanto a su alimentación, generalmente se abastecen de granos y semillas. Cada hembra coloca entre 5 a 8 huevos por época reproductiva”.

Para conocer un poco más, la bióloga señala que prefieren realizar sus nidos en árboles grandes como algarrobos o eucaliptos.

Enfermedades

En cuanto a las enfermedades que pueden transmitir, entre las más importantes se encuentra la psitacosis, una patología infecciosa producida por una bacteria. Esta enfermedad se transmite por aire. Expulsan el patógeno en sus heces y en el polvo que se encuentra en su plumaje.

Esta bacteria entra en contacto con los humanos, lo que favorece su propagación entre las personas que tienen catas de mascotas. Sus depredadores se encuentran entre las aves rapaces. halcones, gavilanes, etc.

Sostiene Blanco que “estos animales, al igual que las catas, pueden encontrarse en la urbe de la provincia. También los depredadores realizan un control no severo en estas aves y en otro tipo animales como los roedores”.

Finalmente, Verónica Blanco señala: “Una manera de espantar a las catas sin atacarlas es provocar ruidos o colocar elementos colgantes que reflejen luminosidad como vidrios, CDs, linternas, espejos.”