Alejandra Maglietti y su demoledora respuesta a Wanda Nara

La panelista de Bendita TV fue picante con la empresaria, quien antes la llamó «boludita» por defender a la China Suárez. Mira el cruce y el chicaneo posteo de la abogada desde Nueva York.

Alejandra Maglietti le respondió a Wanda Nara después de que esta la llamara «boludita» por descreer de la situación con la China Suárez y Mauro Icardi, llamarlo «show» y defender a la actriz.

La panelista de Bendita TV (El Nueve) opinó sobre el mensaje de Wanda donde tildaba de «zorra» a una mujer sin mencionar su nombre y callando cuando todos los cañones apuntaban a la China, permitiendo que la destrozaran. Alejandra Maglietti remarcó esto y Wanda enfureció y reapareció en la red solo para responderle: “¿Necesitas nombres boludit* ¿O un mapa para saber quien es la putit* que manda fotos a casados? Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió». Varios minutos más tarde, Wanda Nara borró su tuit.

Lejos de quedarse callada, la panelista y abogada le contestó: «Esta boludit* al menos fue a la universidad”. Y cuando una usuaria le comentó: «Te banco Ale, pero ella sin ir a la universidad es millonaria», Maglietti le retrucó: «Yo no la ataqué, y de todas maneras la plata no es el éxito».

Además, Alejandra y su hermana Giuliana tuvieron un filoso diálogo tras el ataque de Wanda: «Espero que Wanda cumpla, así le pido las fotos a @alemaglietti», expresó la modelo en Twitter. «Jajajaja ¡Yo espero lo mismo! Ahora las quiero ver!», replicó Alejandra.

Para sumar al picanteo, Ale Maglietti publicó en su cuenta de Instagram una foto con un teléfono en la mano y escribió desde el hotel donde se hospeda en Nueva York: «Call me boludit*».