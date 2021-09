Alejandra Dománico: “la importancia de las PASO es que todos los ciudadanos participen”

La Dra. Alejandra Dománico de la Asociación Conciencia estuvo en los estudios de Canal 35 Zonda TV, esta mañana.

La gerente de contenidos de Zonda diario, Federica Mariconda entrevistó a la invitada para abordar diferentes temas relacionados con las elecciones PASO que se desarrollan en esta jornada.

Uno de los primeros temas que abordaron fue sobre la enseñanza de Instrucción Cívica en las escuelas, que años atrás se advertía que se impartía de manera muy fuerte pero que en actualidad se observa que se ido volviendo más light.

“Lo que observamos es que a lo mejor se fortalece el conocimiento de la Constitución Nacional y está como relajado el profundizar en nuestras instituciones. Como somos filial San Juan, nos dedicamos a escribir, hablar y difundir valores o garantías y derechos que trae nuestra propio Constitución. Insisto creo que está relajada la enseñanza”, dijo la Dra, Dománico.

Respecto a la importancia de la Republica, la representante de la Asociación Conciencia, explicó que “el principio democrático y el principio republicano específicamente están entre los pilares es esta distribución de acuerdo a las funciones, que es lo que llamamos poderes o servicios del Estado, de acuerdo a su función, quien legisla, quien ejecuta y quien juzga, bien identificados. Esto lo tiene la Constitución Nacional, es más ha agregado este otro organismo extrapoder que es de control a estos poderes. A nivel nacional son el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Publico de Defensa están para controlar en este caso para pedir en nombre del pobre, el fiscal en nombre de la sociedad que se visto damnificada por un delito, son extrapoder”.

Ante la pregunta de si este control entre poderes sirve para que nadie incurra en abuso de poder?. “Este es el juego republicano de distribución de funciones del poder y el peso y contrapeso y el control permanente. Esto es un principio republicano no podemos decir que haya republica si no tenemos esta independencia y este equilibrio entre los poderes”, dijo.

Al ser consultada sobre el porqué es importante está elección de hoy, la letrada sostuvo que: “Como lo dice el nombre las PASO, son primarios, abiertas, simultaneas y obligatorias, esto viene a sustituir lo que en su momento eran las internas partidarias. Esta es una forma de elegir, nosotros elegimos entre los precandidatos, quienes van a ser candidatos para las generales. En realidad, tiene un nombre de democratizar el proceso eleccionario, este fue el objetivo o como nació. Lo que intenta es abrir a toda la comunidad para evitar que en cada partido, la conducción decidan quienes van a ser los que finalmente vamos a poder elegir. Porque recordemos que no cualquiera se puede postular si no que necesariamente el partido político que tiene entidad constitucional es el que como ciudadanos nos va a ofrecer quien es el candidato”

“Este es el objetivo de que toda la ciudadanía participe en quien va a ser el candidato final en esa fuerza, o alianza o partido político que en las PASO nos ofrecen estos precandidatos”, manifestó.

También explicó que ” si se quisiera cambiar las PASO, necesariamente se hace a través de una ley. No se si recuerdan que cuando se postergaron las PASO que deberían hacer sido el 8 de Agosto, fue por una iniciativa del Congreso. Solamente por ley se pueden cambiar porque se generaron por ley”.

Por otro lado, la representante de la Asociación Conciencia explicó porque en algunas provincias hay PASO y además elección de otras autoridades.

“Hemos hablado de la república y esta es una república federal, entonces cada provincia en su Constitución establece la periodicidad de los cargos provinciales que pueden ser cada 4 años, que pueden ser reelegidos, que no. Todo esto vemos en San Luis vemos la reelección indefinida prácticamente. Este es que cada provincia puede coincidir o no con los tiempos o no con los tiempos de diputados. Cada provincia tiene para sus autoridades provinciales tiene determinado tiempo de mandato y en algunas hoy se vencen. Por ejemplo, Corrientes eligió hace un mes autoridades. A su vez a nivel nacional, para la renovación del Senado se eligen por mitades. Entonces hay provincias que eligen senadores, la mitad de las provincias”.

Sobre la importancia de tomar conciencia de jornada democrática como la que se vive hoy, Dománico destacó que: “la democracia prácticamente es una forma de vida, donde nos guste, nos disgusten las opiniones ajenas, se puede emitir opiniones. Es una forma de vida que creo que todos elegimos. Lo contrario sería la tiranía. Y en esta democracia que nosotros tenemos representativa, la mejor forma de hacernos escuchar es justamente participando en la determinación de quienes nos van a representar, quienes van a actuar por nosotros. Si bien es cierto hay, muy poquitas, otras formas de participación, como por ejemplo un plebiscito, al ideal es esta, la de elegir a nuestros representantes porque tenemos una democracia representativa. El voto debería ser un gusto emitirlo, porque es la oportunidad que tenemos de participar en el destino de nuestro país. Pero no olvidemos que es una obligación”.