Aldosivi le ganó a Lanús sobre el final.

Aldosivi le ganó 1-0 a Lanús por la fecha 11 de la Liga Profesional 2022 en el Estadio Ciudad de Lanús, Néstor Díaz Pérez. El gol para la visita lo marcó Santiago Silva y sacó a su equipo de la zona de descenso.

Si bien Lanús tuvo la más clara del primer tiempo de la mano de Matías Pérez con un remate tras un córner que pasó cerquita del arco, la primera parte no tuvo grandes emociones. El Tiburón esperó al Granate para salir de contra y no atacó demasiado. Por su parte, el local tuvo el control de la pelota, pero no logró concretar. A pesar de que sobre el final de la primera parte, Aldosivi lo fue a buscar, no logró abrir el marcador.

Aunque el segundo tiempo comenzó en la misma tónica, el encuentro se vio demorado por un terrible golpe entre Cazal y Escobar, donde el jugador de Aldosivi quedó inconsciente y tuvo que retirarse en ambulancia. Por suerte, luego se supo que ambos jugadores evolucionaban bien y se reanudó el encuentro.

El partido no tuvo mucho brillo, pero sobre el final, tras un córner para la visita, Santiago Silva remató y convirtió el único gol del encuentro para darle la victoria a Aldosivi.

Con este resultado, Aldosivi sale de la zona de descensos y Lanús sigue hundido en el fondo de la tabla. El local quedó con 6 puntos en el puesto número 28, mientras que la visita, se encuentra en el 27° lugar, con 8 puntos.