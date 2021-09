Aldana Mejibar, reina de moda

Fue soberana por Rivadavia para la Fiesta Nacional del Sol en 2017 y allí descubrió su gusto por el diseño de indumentaria. Desafiando sus propios miedos, ya tiene marca propia y hoy la presenta en sociedad.

Escribe: Vanesa Olivares

Aldana cumple este lunes 23 años y lo va a festejar de la mejor manera: cumpliendo su sueño de presentar su propia marca. “En el secundario estaba decidida a estudiar nutrición y me inscribí y cursé hasta tercer año”, comienza contando. Pero hubo algo que cambió su vida. En 2017 fue electa en Rivadavia para ser candidata a Reina Nacional del Sol. “Allí empecé a hacer cursos de modelaje y conocí a muchos diseñadores a los que veía con tanta pasión, tan divertidos y alegres”, relata. Así llegó de lleno al mundo de la moda y el diseño que se convirtió en su vocación. “Un día iba a rendir un final y se me volvió a iluminar ese lado creativo. El logo de mi marca es un astronauta, representa la libertad de poder haber elegido el camino que yo quería, sin miedo a los prejuicios y a lo que me podría haber dicho la gente. Eso busco con la ropa que todos se sientan cómodos y libres de ser como son”, añade. Con este objetivo bien claro, Aldana dio un cambio de 360 grados, ya se recibió de diseñadora y está próxima a finalizar la carrera de Gestión de Moda.

Hoy presentará su propia marca “Belana”. “El nombre surgió de la fusión de mis dos nombres, lo sentí propio y me pareció divertido”, dice. A pesar de estar en una situación especial en torno a la pandemia, Aldana no tiene miedo y va por este objetivo de posicionarse entre las preferidas por los sanjuaninos. “Las personas emprendedoras me inspiran mucho, tienen mucha creatividad y siguen a su corazón”, asegura. El estilo de su marca va dirigido tanto a mujeres como a hombres. “Es bastante ecléctica. Hay muchos colores y texturas. Para gente de 20 a 30 años, que sean extrovertidos y se animen a divertirse con la ropa. La idea de las prendas es que sean versátiles, que las puedas usar tanto en el día como en la noche. Me gusta darle esa libertad a las prendas”, comenta entusiasmada. “Cuando estudiaba diseño no encontraba mi estilo y hoy tengo claro lo que me representa”, asegura.

Su colección surgió de un viaje especial que hizo a San Luis en el Citroën de su novio. “Viajamos desde San Juan y nos encontramos allá con varios sanjuaninos. Ver todos esos Citroëns, uno de cada color y contrastando con el paisaje, fue inspirador. El auto de mi novio, es un 13V, de los 70 y me animé a mezclar la onda de esa década, con muchos colores y diversión”.