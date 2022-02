Alberto sobre salida de Máximo: “le dije que no era necesario”

El presidente Alberto Fernández, brindó una entrevista exclusiva en C5N donde se refirió a la decisión tomada por el líder de La Cámpora.

“Le dije que no era necesario, pero era una decisión tomada”, declara al respecto.

El mandatario inició el encuentro afirmando: “Reordenamos las cosas con el Fondo, para poder generar un horizonte de proyección que podamos alcanzar y que nos permita que en la Argentina se siga invirtiendo, produciendo, y generando más trabajo”, inició el mandatario.

Con respecto a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados, sostuvo que estaba al tanto de las “diferencias” en torno al acuerdo con el FMI.

El mandatario afirmó haber hablado “el miércoles pasado con Máximo. Me conto sus diferencias. Hoy me llamó y me dijo que había tomado esta decisión. Yo le dije que no era necesario. Me dijo que también habló con Cristina y que no estaba de acuerdo (con que abandone la presidencia del bloque)”.

“Me dijo que él se sentía mejor volviendo al llano entre los diputados. Y que en esos términos le parecía mejor dejar la presidencia”, agregó.

Al ser consultado por la postura de la vicepresidenta al respecto explicó que “Cristina también tiene sus diferencias (sobre el FMI)”.

“Hablé antes de firmarlo. Sé que Cristina tiene matices distintos. Hay un momento, que más allá de lo que digan los medios, que hay que tomar una decisión. Y yo tomé una decisión y estoy convencido de que lo hice preservando la economía argentina. Y estoy seguir que es el mejor acuerdo que se podía lograr con el Fondo. Este acuerdo es casi único”, indicó Alberto Fernández.