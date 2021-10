Alberto reunió al gabinete federal en Chubut

El Presidente estuvo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, para la firma de una serie de convenios por financiamiento y obras en diversos rubros por más de $12.195 millones.

El presidente Alberto Fernández declaró este martes que es importante «darle respuesta rápida a los argentinos» y que todo lo que tenía pensado hacer el Gobierno «lamentablemente se postergó» a raíz de la pandemia de coronavirus Covid-19, durante un acto en Comodoro Rivadavia, Chubut, a donde concurrió con su gabinete federal.

El primer mandatario encabezó la firma de convenios por financiamiento y obras en diversos rubros por más de $12.195 millones, en el marco del programa Capitales Alternas.

«Es importante darle respuesta los argentinos y animarlos al tiempo que viene, que es un tiempo mejor», resaltó Fernández y añadió: «Todo aquello que quería hacer cuando llegamos al gobierno el 10 de diciembre con Cristina, lamentablemente se postergó… al día 99 pasa lo que ya todos sabemos».

En esa misma línea, el jefe de Estado aseguró que siente que el país «está en el día 100», por lo que «ahora sí» podrán comenzar a hacer todo lo que se comprometieron durante la campaña proselitista y al asumir.

«Lo que les prometo a ustedes y a cada chubutense que vamos a poner todo la garra para que en dos años que vienen podamos hacer lo que nos comprometido a hacer en cuatro y que durante dos la pandemia nos impidió», garantizó.

Para lograr ese cometido, Fernández afirmó que necesita «de la unidad» de todos los argentinos y «porque esa unidad empujará para el tiempo que viene».

«Yo sé que me han dado un mandato y voy a cumplir y honrar el mandato que los argentinos me dieron, en la revancha, en los dos años que me quedan», señaló y concluyó: «Con mucha fuerza, a seguir trabajando».

La visita de Alberto Fernández a Chubut tiene lugar un día antes de que comience a regir «la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio», de acuerdo a lo que establece el cronograma electoral de los comicios legislativos que tendrán lugar el 14 de noviembre.

Así lo recordó la Cámara Nacional Electoral (CNE) en su cuenta oficial de la red social Twitter, en una actualización del calendario electoral

En tanto, el sábado 30 de octubre deberán estar disponibles las mesas y lugares de votación para que puedan ser consultados por los ciudadanos habilitados para sufragar, y en la misma fecha deberá precederse a la destrucción de los documentos de las personas fallecidas.

Formaron parte de la comitiva nacional la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; de Interior, Eduardo de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; además del secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.

La delegación del Ejecutivo descendió por el lado militar de la pista, donde tiene su asiento la IX Brigada de la Fuerza Aérea Argentina y de inmediato se trasladó a un barrio de Comodoro Rivadavia, donde el jefe de Estado tiene previsto tomar contacto «cara a cara» con los vecinos del lugar.

Luego, Fernández se dirigió al Predio Ferial de la ciudad petrolera, donde encabezará el acto en el que se suscribirán convenios, se harán anuncios y luego se escuchará el discurso presidencial.

Las condiciones meteorológicas en la localidad patagónica facilitaron la movilización de los vecinos al lugar del acto, donde desde horas de la mañana se congrega una importante presencia de organizaciones sindicales.

En el predio ferial se congregaron la mayoría de los intendentes de Chubut, autoridades provinciales, senadores y diputados nacionales.

La legislatura del Chubut suspendió la sesión de hoy para facilitar la llegada de los diputados a Comodoro Rivadavia atento a «la importancia y trascendencia institucional de la visita referida, lo que resulta conducente y ajustado a derecho hacer lugar a lo peticionado a los fines de facilitar a los señores diputados para participar de la agenda a desarrollarse», indicó un comunicado de la Presidencia.

Concluida la actividad en Comodoro Rivadavia y ya de regreso en la Capital Federal, la comitiva hará una escala en la ciudad de Puerto Madryn, ubicada en el extremo noreste del Chubut, para recorrer la planta Aluar (Aluminio Argentino) cuyo titular, Javier Madanes Quintanilla anunció recientemente la ampliación de ese enclave productivo y la generación de 600 nuevos puestos de trabajo.

En Puerto Madryn además mantendrá una reunión con prestadores turísticos.