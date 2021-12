Alberto Hensel asume en Gobierno y analizará ajustes en Red Tulum

Deja la secretaría de Minería de la Nación para reemplazar a Fabiola Aubone y reincorporarse al gabinete de Sergio Uñac, en el ministerio de Gobierno. Dijo que el nuevo sistema de transporte está en “etapa de prueba piloto”.

El futuro ministro de Gobierno Alberto Hensel adelantó que se harán los ajustes que se evalúen necesarios en la Red Tulum, la cual se encuentra en “una etapa de prueba actualmente” y señaló que en esta primera etapa al frente de dicha cartera, no dispondrá de cambio de funcionarios.

En diálogo con Zonda Diario, indicó que “por ahora no vamos a hacer nada de cambios” mientras que en la secretaría de Minería de la Nación que deja vacante, manifestó que buscaba cerrar que alguien coterráneo continuara con su gestión. “El gobernador hizo lo posible en ese sentido y a ver si lo termino de convencer a Kulfas”, expresó.

Sobre su designación comentó que con el gobernador Sergio Uñac, venían “manteniendo un diálogo permanente desde hace mucho tiempo, como siempre y en un momento se analizó la posibilidad de reincorporarme al gabinete, cuestión que evaluó el gobernador”, indicó Hensel quien destacó que se trataba de “simples conversaciones, pero no hubo ningún tipo de ofrecimiento”.

Comentó que su vuelta al gobierno provincial, estando al frente de la Secretaría de Minería de la Nación, significó la necesidad de dialogar con el ministro de la Producción Matías Kulfas, de quien depende su repartición y hasta con el propio presidente Alberto Fernández, ya que “había pasos que dar, que corresponden”.

Agregó que el gobernador Sergio Uñac conversó también con el presidente y con el ministro Kulfas sobre la posibilidad que otro sanjuanino o sanjuanina, reemplazara a Hensel en la secretaría minera.

“Somos colaboradores del gobernador y nos sentimos distinguidos, aumentando nuestra responsabilidad”.

Hensel, esperó ayer por la tarde el regreso de Kulfas a Buenos Aires desde Mendoza y se reunió con su ministro del área para dialogar, entre otros temas, sobre los posibles nombres para su reemplazo.

Indicó que “por supuesto que, si bien es una posición razonable, no es un lugar que le corresponde por su nombre y apellido, pero creemos que es muy importante para San Juan”, la secretaría de Minería nacional. “El planteo está hecho, pero tenemos que ir viendo en el transcurso de los días”, añadió.

Respecto a su futura gestión, a partir del viernes próximo, en la cartera de Gobierno indicó que “en principio me voy a reunir con la Dra. Aubone, la ministra saliente para interiorizarme de cada una de las políticas públicas que lleva adelante el ministerio, entre las cuales se incluye la modernización del sistema de transporte como uno de los grandes desafíos”.

Para Hensel, la Red Tulum se encuentra en una etapa de prueba piloto, donde “debe surgir las dudas, los inconvenientes, la opinión de los usuarios y todo aquello que será motivo de dicha prueba para hacer los ajustes, en un marco de acuerdo, de apertura, priorizando los objetivos del gobierno de la Provincia cuando decidió la modernización del transporte que es la comodidad y el beneficio de los usuarios”.

Asimismo consideró que dicha cartera representa “un fuerte relacionamiento de lo institucional, con muchísimos factores a tener en cuenta, tanto desde el punto de vista político como las relaciones institucionales en términos generales, con los intendentes, con los sectores políticos, gremiales, con el Poder Judicial y el Poder Legislativo, tratando de aportar a la luz de la militancia fundamentalmente todo lo mejor que se pueda, en función de que el gobernador siga llevando adelante, de la mejor manera como lo ha venido haciendo hasta ahora, su gestión de gobierno”.

“En definitiva, somos colaboradores del gobernador y nos sentimos distinguidos, aumentando nuestra responsabilidad desde el momento de la confianza manifestada por el gobernador por este nombramiento”, subrayó.

UNA SANJUANINA ENTRE LOS POSIBLES REEMPLAZANTES DE ALBERTO HENSEL

la actual subsecretaria de Política Minera, Sylvia Gimbernat, quedaría al frente de l Secretaría de Minería de la Nación.

De confirmarse esta versión, sería la segunda mujer al frente de dicha repartición nacional, después de Carolina Sánchez, en la gestión de Mauricio Macri.

El nombre de Sylvia Gimbernat, como nueva secretaría de Minería de la Nación, comenzó a circular en la tarde de yer, de fuentes confiables.

La sanjuanina reemplazaría a Alberto Hensel, manifestó que al igual que el gobernador Sergio Uñac, impulsaban la presencia de alguien de San Juan en esa secretaría, para seguir llevando adelante la política minera local, a nivel nacional.

Gimbernat es abogada y magíster en Gestión del Negocio Minero por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo. Fue profesora del programa de Posgrado, Maestría “Tecnologías Ambientales” de la Facultad de Ingeniería, y miembro del Cuerpo de Profesores de la Maestría de la Información Ambiental para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional de San Juan.

También se desempeñó como asesora letrada de la Dirección de Política Ambiental y de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente; en el Centro de Investigaciones para la prevención de la Contaminación Ambiental Minera Industrial (CIPCAMI); y en la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera del Proyecto Binacional Minero Pascua Lama.

Además fe jefa de asesores del Departamento Jurídico de la Secretaría de Estado de Minería de la Provincia de San Juan y del Ministerio de Minería de la Provincia Cuyana. Y participó como integrante del Comité de Administración de los Fondos Fiduciarios de Infraestructura Proyecto Pascua Lama, Guacamayo, Casposo, Argenta.