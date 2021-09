Alberto Fernández sobre las renuncias: “Con presiones no me van a obligar”

En el segundo día de alta tensión política, el Presidente disparó reproches a Cristina Kirchner; todavía se aguardan definiciones sobre el futuro del Gabinete.

Ala espera de definiciones sobre el futuro de su Gabinete, Alberto Fernández aseguró: “Con presiones no me van a obligar”. En este contexto, el Presidente tuvo una charla en off con un periodista y dio definiciones sobre la crisis en el Gobierno.

Según declaraciones que publicó Página 12, el primer mandatario remarcó: “Ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar”.

“¿Por qué no me llamó a mí?”, habría reprochado Alberto Fernández a su allegados, en un clima de alto enfrentamiento dentro del Frente de Todos. Según la reconstrucción del medio oficialista, el Presidente se cuestiona “para qué se apuraron”.