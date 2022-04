Alberto Fernández: “Nunca pensamos que la solución era el ajuste”

El Presidente volvió a defender el acuerdo con el FMI, en medio de la interna y las críticas de un sector del Gobierno.

En medio de la crisis interna del oficialismo, Alberto Fernández volvió a hacer referencia a los sectores que cuestionaron el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y reiteró que no habrá ajuste en la Argentina.

En un acto junto al ministro Daniel Filmus, el mandatario hizo referencia a los cuestionamientos del kirchnerismo y aseguró que no permitirá que la Argentina “se postergue”.

“Algunos piensan, o pensaban que como consecuencia de los acuerdos que tuvimos que firmar con el FMI para poder sobrellevar un problema que heredamos y que hubiésemos querido no tener, que esto iba a significar postergación”, manifestó el mandatario. Sin embargo, advirtió: “Nadie está postergando a la Argentina y el primero que no va a dejar que la Argentina se postergue por eso soy yo. Y hay sobradas muestras de que no estamos postergando”.