Alberto Fernández: “El problema es que la economía crece mucho”

El presidente afirmó que pararon una tercera corrida y criticó en duros términos a la oposición: “La mejor manera de ayudarnos que tienen es no opinando”; volvió a diferenciarse de Cristina Kirchner, pero aseguró que la vice no es su “enemiga”.

“El problema que tenemos es que la economía crece mucho”, afirmó este jueves el presidente Alberto Fernández. Además, habló de golpes de mercado, criticó a la oposición y reiteró que la vicepresidenta Cristina Kirchner no es su “enemiga”.

“El problema que tenemos es que la economía crece mucho, en ese contexto hay un escenario en que la inflación nos complica. He escuchado a todos los líderes del mundo quejarse por la inflación. Todos tenemos que trabajar juntos para anclar las expectativas sobre la inflación”, sostuvo el mandatario.

Durante las últimas semanas, el valor del dólar en el mercado paralelo se disparó hasta alcanzar un récord de $239. En ese sentido, Fernández señaló: “¿Cómo piensan que nosotros paramos la tercera corrida que nos quisieron hacer si no es con dureza? Para ser duros no hay que andar pegando puñetazos ni a los gritos, sino actuar con sentido y racionalidad. A mí no me pidan gestos de convicción porque yo estoy muy convencido de lo que tengo que hacer”.

“Hay un sector de la política argentina -agregó- que nos ha dejado el peor escenario económico que podríamos tener, el macrismo lo que hizo fue un daño inconmensurable que hoy todos los líderes del mundo lo ven”.

En esa línea, se despachó con fuertes críticas hacia el principal frente opositor y les pidió que “no opinen” porque generan “expectativas adversas”. “Yo no les pido que me ayuden, les pido por favor que se callen, porque confunden, generan expectativas adversas y lo que en la Argentina necesitamos es poder seguir en el camino del crecimiento respetando el programa económico que nos hemos fijado”.

“Lo que pido -continuó- es seriedad, sensatez. Lo que les pido a estos personajes que tuvieron la ocasión de gobernar, que dejaron al país sumido en la situación que lo dejaron, de pobreza y endeudamiento, les pido que simplemente reflexionen y que la mejor manera de ayudarnos que tienen es no opinando”.

Siguiendo en el plano económico, Fernández dijo que, para bajar la inflación, el Estado debe “contener” el déficit fiscal, una postura que contrasta con la de su vice, quien sostiene que el déficit “no necesariamente es la causa de los desmadres económicos y de la super inflación”.

“Hubo momentos en que tuvimos que ir al déficit, como la pandemia, pero no podemos vivir eternamente con déficit, tenemos que ir paulatinamente reduciéndolo”, dijo, en línea con su ministro de Economía, Martín Guzmán.

Al ser consultado por la situación interna del Frente de Todos, respondió: “Está bien. La situación dentro del Frente de Todos, se escribe mucho de eso. Todos sabemos que con Cristina hay puntos que no tenemos la misma mirada, pero estoy seguro que ella no es mi enemiga. Mis enemigos son los que quieren generar caos en la Argentina, los que siembran todos los días, tristeza y desesperanza en la Argentina”.

Fernández consideró que debería haber una gran interna para definir a los candidatos del oficialismo en las elecciones del año próximo y hasta se anotó para competir.

