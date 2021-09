Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini mostraron a Emilio

La nutricionista compartió la primera foto del rostro del pequeño, y relató cómo fue el parto, que estaba programado para dentro de unos días.

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini presentaron en sus redes sociales a Emilio, su primer hijo juntos, que nació por cesárea en un parto adelantado, ya que tenían fecha recién para dentro de una semana.

“Ayer había estado atendiendo por la mañana y la tarde, luego había estado haciendo un vivo. Fuimos a cenar y le dije a @drcormi ‘me duele un poco la panza’. Era distinto a lo que venía sintiendo… Le conté a mi obstetra, quien me dijo, por las dudas anda a hacerte un monitoreo”, relató Estefanía Pasquini, la flamante mamá, en su cuenta de Instagram, junto a la primera foto de la cara de Emilio.

“Para ese momento ya había entrado en trabajo de parto, siempre tan precavidos nosotros… Claramente no habíamos salido mas que con lo puesto…. Y así fue como a las horas llegó Emilio”, explicó la nutricionista, de 35 años de edad. “Yo no paraba de temblar y llorar y Alberto ahí agarrándome fuerte, haciéndome sentir que todo iba a salir bien, pese a que estaba más asustado que yo”, remarcó sobre la actitud de Alberto Cormillot, de 83, quien ya es padre de Reneé (54) y Adrián Cormillot (47).

“Ahora estoy con los dos amores de mi vida, el que me hacia y hace tener ganas de levantarme todos los días y ahora el que suma a este sentimiento”, sentenció Pasquini, totalmente enamorada de su primer hijo y su esposo.

“Son las dos personas por las que daría todo, por esas personas donde la racionalidad no cuenta. Esas dos personas que me hacen afrontar lo que sea necesario, las que hacen que no me importe nada por verlos a ellos bien! Son mi vida entera, es por lo que luchamos, es lo que tantas lágrimas me costaron y acá los tengo conmigo. Mi familia”, concluyó.

Este viernes 17 de septiembre a las 00:05 nació Emilio, su tercer hijo y el primero junto a Estefanía Pasquini, y no solo se encargó de dar la noticia a través de sus redes sociales, sino que también dio detalles de las primeras horas de vida del bebé. “Yo digo que es igualito a mí, y Estefi dice que es igualito a ella”, reveló en el programa radial en el que participa y detalló que el nene pesó 3,500 kg. en el sanatorio Mater Dei.

“Estuve todo el parto tapado, para no ver nada. Una médica me dijo: ‘¿Vos querés estar?’ Y le dije que quería estar para acompañar pero que me iban a tener que atender a mí. Al final no pasó y Emilio está muy bien”, relató el doctor en diálogo con Intrusos. Y explicó por qué le daba impresión el parto, más allá de su profesión: “He estado como segundo ayudante hace muchos años. No me produce nada. Pero acá estaba Stefi y mi hijo. Me fue cayendo la ficha de a poco. A la hora y media empecé a registrar un poco más. No podía creer lo que estaba pasando”.

Al referirse a cómo se siente siendo padre a los 83, dijo: “No es habitual tener un hijo a mi edad. No tengo amigos con quien comparto el tema, comparto el tema con los amigos de Estefi. Es una situación novedosa”, sostuvo el creador Cuestión de Peso. Además, señaló que el nacimiento de su hijo lo tiene muy movilizado y a diferencia de sus primeras declaraciones, en la que aseguró que su prioridad es el trabajo y que no iba a estar tan presente a lo largo del día en la crianza. “La pregunta es: ¿en qué momento no lloré? Toco el tema y ya me emociono. Me levanto a la madrugada y tengo radio. Voy a trabajar un poco menos ahora, voy a aflojar”, reconoció.