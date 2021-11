Alberto a los cordobeses: «Quieren parecer algo distinto»

En un encuentro con dirigentes cordobeses del Frente de Todos que tuvo lugar el miércoles pasado, el presidente Alberto Fernández habló en contra del «cordobesismo» y «esa necesidad de siempre parecer algo distinto» al resto del país que tendrían los ciudadanos de esa provincia, lo que disparó duras críticas por parte de dirigentes opositores.

El discurso del jefe de Estado para arengar a la dirigencia cordobesa del Frente de Todos se produjo el miércoles pasado en el Centro Cultural Kirchner (CCK), pero recién se conoció este domingo a partir de una grabación casera que se viralizó rápidamente en Twitter. .

En su mensaje, Fernández admitía que la provincia mediterránea parecía un «terreno hostil» para el oficialismo nacional, aunque hacía un pedido expreso para que «de una vez por todas Córdoba se integre al país, para que de una vez y para siempre sea parte de la Argentina y no esta necesidad de siempre parecer algo distinto».

Las reacciones no se hicieron esperar: por ejemplo el titular del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, aprovechó para chicanear al presidente a través de Twitter.

«Si para el presidente la gente que no lo vota no es parte de Argentina el país le va a quedar muy chico», ironizó, burlón.

El candidato a diputado nacional de la UCR por Córdoba Rodrigo de Loredo, expresó: «Para Alberto Fernandez Córdoba no es parte de la Argentina. A confesión de parte…..Presidente no somos territorio hostil, tenemos en claro el país en el que queremos vivir y no es al que nos están llevando».

El ex presidente del Banco Central durante el Gobierno de Cambiemos Guido Sandleris manifestó: «Ojalá toda la Argentina se pareciera un poco más a Córdoba, una provincia productiva donde el kirchnerismo saca 10%, el peronismo es racional y gana Juntos por el Cambio».